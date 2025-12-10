Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Politico ότι η Ρωσία «είχε πάντα» στρατιωτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της Ουκρανίας.

«Από πολλές απόψεις, [οι δηλώσεις του Τραμπ] όσον αφορά την ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το γεγονός ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος, συνάδουν με τη δική μας αντίληψη. Από πολλές απόψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, είναι «πολύ σημαντική» και επιβεβαιώνει, όπως είπε, ορισμένες από τις θέσεις της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία, επειδή είναι «πολύ μεγαλύτερη» και «πιο ισχυρή» από την Ουκρανία, διαθέτει ανώτερη θέση διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες που στοχεύουν στον τερματισμό των μαχών. «Γενικά, είναι το μέγεθος που μετράει», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας πως δεν επιθυμεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αν και αναγνώρισε ότι ο ουκρανικός στρατός αξίζει «τεράστιο σεβασμό» για την αντίστασή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η Ουκρανία, η οποία «έχει χάσει πολλά εδάφη» μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, πρέπει να προχωρήσει σε εκλογές, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «χρησιμοποιεί τον πόλεμο» για να τις αποφύγει.

Η αντίδραση του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ότι είναι «έτοιμος» να διοργανώσει προεδρικές εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σύμμαχοι της χώρας του θα εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται καθημερινά.

Ωστόσο, ο στρατιωτικός νόμος που ισχύει στην Ουκρανία από το 2022 απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών όσο διαρκούν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Διαφωνίες για τη διπλωματική λύση

Ο Τραμπ, που εμφανίζεται πότε θερμός και πότε ψυχρός στις σχέσεις με τον Ζελένσκι, κατηγόρησε πρόσφατα τον Ουκρανό ηγέτη ότι «δεν έχει διαβάσει» τις τελευταίες προτάσεις της Ουάσινγκτον για πιθανή διπλωματική λύση στη σύγκρουση.

Το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει εδάφη τα οποία δεν έχουν ακόμη καταληφθεί από τη Ρωσία, πρόταση που το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά.