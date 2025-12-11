Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα στείλει έναν εκπρόσωπο σε συνομιλίες στην Ευρώπη για την Ουκρανία αυτό το Σαββατοκύριακο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει «πραγματική πιθανότητα υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, σημείωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος είναι κουρασμένος από τις πολλαπλές συναντήσεις που δεν οδηγούν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και έχει σιχαθεί τις συναντήσεις χάριν των συναντήσεων για την Ουκρανία», δήλώσε χαρακτηριστικά.

Το Κίεβο δέχεται πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να επιτύχει μια γρήγορη ειρήνη, αλλά αντιτίθεται σε ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και προτάθηκε τον περασμένο μήνα, το οποίο πολλοί θεωρούν ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, και δήλωσε αργότερα ότι είχε μια «ζωηρή» συζήτηση μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών για συνομιλίες στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Τέλος, η Λέβιτ πρόσθεσε: «Θέλει δράση για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και η κυβέρνηση έχει αφιερώσει περισσότερες από 30 ώρες, μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε συναντήσεις με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους. Θα δούμε για τις συναντήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο και θα μείνουμε συντονισμένοι»