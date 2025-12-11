Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να προετοιμάζει τον διορισμό ενός Αμερικανού υποστρατήγου στη θέση του επικεφαλής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios που επικαλείται δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου, εξουσιοδότησε τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης και τη συγκρότηση προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, με τη συμμετοχή χωρών που συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτό.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να αναλάβει την ηγεσία της ISF και να τοποθετήσει έναν υποστράτηγο στη διοίκηση της δύναμης, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με το θέμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η ανακοίνωση για τους παγκόσμιους ηγέτες που θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Το ψήφισμα, το οποίο εκπονήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιγράφει το Συμβούλιο Ειρήνης ως μεταβατικό όργανο που θα «ορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την εκ νέου ανάπτυξη της Γάζας», σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς.