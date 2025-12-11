Έγγραφο που φέρεται να αποκαλύπτει μια πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, για την απομάκρυνση τεσσάρων φίλα προσκείμενων σε αυτές χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής με τίτλο «Make Europe Great Again», επικαλείται δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου άμυνας Defense One, σύμφωνα με την Daily Mail

Το υποτιθέμενο απόρρητο έγγραφο αναφέρει, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αποσπάσει την Αυστρία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία από την ΕΕ, εντάσσοντάς τες πιο στενά στη σφαίρα επιρροής της Ουάσιγκτον, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει το πολιτικό τοπίο της ηπείρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση είναι να στηρίξουν οι ΗΠΑ στις εκλογές στις χώρες αυτές κόμματα και κινήματα που «επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση ή αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής».

Η διαρροή ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση της 33 σελίδων επίσημης Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η οποία είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τις αναφορές της περί «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης και για την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας ορισμένων ευρωπαϊκών συμμάχων. Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα, διαψεύδοντας πλήρως τις πληροφορίες και χαρακτηρίζοντας ψευδή την ύπαρξη οποιασδήποτε «εναλλακτικής εκδοχής» της στρατηγικής. «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι διαφανής και έχει υπογράψει μια εθνική στρατηγική ασφάλειας, που καθοδηγεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση των ΗΠΑ στις καθιερωμένες αρχές και προτεραιότητές της», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι.

Τραμπ : Η στάση του απέναντι στην Ευρώπη

Η νέα στρατηγική του Τραμπ παρουσιάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες ως ανίσχυρους απέναντι στη μαζική μετανάστευση και κατηγορεί την ΕΕ, ότι διαβρώνει την εθνική κυριαρχία και περιορίζει τις πολιτικές ελευθερίες. Το έγγραφο υποστηρίζει, ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές των Βρυξελλών «μεταμορφώνουν την ήπειρο και προκαλούν αναταραχή», ενώ η Ένωση «υπονομεύει την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία».

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις «παρακμάζουσες» ευρωπαϊκές χώρες και στους «πολιτικά ορθούς» ηγέτες τους, κατηγορώντας τους ότι με τις μεταναστευτικές πολιτικές τους «καταστρέφουν» τα κράτη τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μετανάστευση «καταστροφή» και υποστήριξε ότι οι χώρες της ηπείρου «διαλύονται» εξαιτίας της.

Αντιδράσεις στην Ευρώπη

Η Defense One δημοσίευσε αργότερα αποσπάσματα από μια «πληρέστερη εκδοχή» της στρατηγικής, η οποία φέρεται να κυκλοφόρησε εσωτερικά πριν από τη δημόσια ανακοίνωση. Σε αυτήν αναφέρονται ρητά η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Ουγγαρία ως χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ πρέπει να «εργαστούν στενότερα» με στόχο την απομάκρυνσή τους από την ΕΕ.

Η φερόμενη στρατηγική συνδέεται με τη φιλική στάση του Τραμπ προς ηγέτες, όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένα την εκτίμησή του για την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι. Η αντίδραση από την Ευρώπη ήταν άμεση και έντονη. «Αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι να χαράζει μια γραμμή στην άμμο, το τέλος της μεταψυχροπολεμικής φιλελεύθερης διεθνούς τάξης», προειδοποίησε η Λέσλι Βιντζαμούρι του Chatham House.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν ανησυχία, ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί εκ νέου να παρέμβει στην εσωτερική πολιτική της Ευρώπης, ενισχύοντας εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα ενόψει κρίσιμων εκλογών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προχώρησε σε σπάνια δημόσια επίπληξη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν δικαίωμα να υπαγορεύουν τις πολιτικές επιλογές της Ευρώπης».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κράτησε πιο μετριοπαθή στάση, χαρακτηρίζοντας ορισμένα σημεία της στρατηγικής «κατανοητά», αλλά υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να γίνει «πολύ πιο ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας». Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε την Ουάσιγκτον να διατηρήσει τις στενές σχέσεις με την Ευρώπη, γράφοντας στο X: «Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, η Ευρώπη είναι ο πιο στενός σας σύμμαχος, όχι το πρόβλημά σας».

Κλιμάκωση της έντασης

Την ίδια στιγμή, ο ακροδεξιός Ολλανδός πολιτικός, Γκερτ Βίλντερς, χαιρέτισε τη διαρροή, γράφοντας στο X, ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ λέει την αλήθεια» και ότι «η Ευρώπη δεν πρέπει να αλλάξει τόσο πολύ». Η αντιπαράθεση εντάθηκε, όταν ο Τραμπ επέκρινε την ΕΕ για το πρόστιμο 105 εκατ. ευρώ που επέβαλε στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, διευρύνοντας την επίθεσή του σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε άρθρο της New York Post στο Truth Social με τίτλο: «Ανίκανοι Ευρωπαίοι εξοργίζονται, καθώς ο Τραμπ τους παραμερίζει δίκαια από τη συμφωνία για την Ουκρανία». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία, την ώρα που ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «καθυστερεί» την ειρηνευτική πρόταση.

«Η Ρωσία είναι εντάξει με αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ζελένσκι είναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «ο λαός του το εγκρίνει, αλλά εκείνος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα». Ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ σχολίασε στο X: «Οι ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να ακούσουν τον Daddy».