Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία προβλέπει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στη Ρωσία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι προτάσεις αυτές έχουν ήδη παρουσιαστεί σε Ευρωπαίους αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι η δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Παράλληλα, αμερικανικές επιχειρήσεις αναμένεται να επενδύσουν σε στρατηγικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, το σχέδιο προβλέπει και την πλήρη αποκατάσταση της ροής ρωσικής ενέργειας προς τη Δυτική Ευρώπη και άλλες αγορές.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που επικαλείται η εφημερίδα παρομοίασε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίες με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945. Τότε, οι νικητές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – η Σοβιετική Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία – καθόρισαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη.