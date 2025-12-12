Η Ουκρανία ενδέχεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2027, εφόσον εγκριθεί το υπό διαμόρφωση σχέδιο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το σχέδιο έχει παρουσιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Η πρόταση, η οποία φέρεται να έχει τη στήριξη των Βρυξελλών, σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στη φιλοσοφία της ΕΕ για τη διεύρυνση. Προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα 36 κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ανατρέποντας το μέχρι σήμερα αυστηρά «αξιοκρατικό» μοντέλο προσχώρησης νέων κρατών-μελών.

Το σχέδιο ειρήνης και η στάση των ΗΠΑ

Το σχέδιο αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή πρότασης που είχε παρουσιαστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του είχαν απορρίψει ως ευνοϊκή προς τη Μόσχα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί η ειρηνευτική διαδικασία να «παγώσει» την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αντίθετα, εκτιμούν ότι θα πρέπει να επιταχύνει την ενσωμάτωσή της, γεγονός που θα απαιτούσε συνολική αναθεώρηση του πλαισίου διεύρυνσης της Ένωσης.

Το εμπόδιο της Ουγγαρίας και ο ρόλος του Τραμπ

Καθοριστικός παράγοντας θεωρείται και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ουγγαρία. Αν ο Τραμπ στηρίξει ενεργά το σχέδιο, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πιέσει τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν –ο οποίος μέχρι σήμερα ασκεί βέτο στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας– να άρει τις αντιρρήσεις του.

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους, αλλά και από τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Ζελένσκι από το Κίεβο. «Αν υπάρξει συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να μπλοκαριστεί από άλλους στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η πορεία ένταξης και οι αντιδράσεις της Μόσχας

Η Ουκρανία υπέβαλε επίσημα αίτηση ένταξης λίγο μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας. Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέοι εταίροι να ενταχθούν με καθεστώς «δοκιμαστικής περιόδου», με δυνατότητα αποβολής σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε πρόταση που δεν συνάδει με τις δικές της θέσεις. Ο σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, απέρριψε την ιδέα δημοψηφίσματος στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσικό στο σύνολό του» και ότι «υπάρχει Σύνταγμα» που το κατοχυρώνει.

Η στρατιωτική διάσταση και η διπλωματία

Μέσα σε αυτό το εύθραυστο διπλωματικό περιβάλλον, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η στρατιωτική πίεση παραμένει καθοριστική. «Τα αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξουν αποτελέσματα στη διπλωματία», ανέφερε από το Κουπιάνσκ, υπογραμμίζοντας πως η ισχύς στο πεδίο μεταφράζεται σε διαπραγματευτική δύναμη στο τραπέζι των συνομιλιών.