Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου, εν μέσω εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού μαραθωνίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται τη Δευτέρα στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσαν τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο εκπρόσωπος του Μερτς.

Έμμεσες αλλά δύσκολες συνομιλίες μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου διεξάγονται εδώ και περίπου έναν μήνα, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που πιέζουν για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου. Η σύγκρουση ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2027 περιλαμβάνεται στην τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου. «Προβλέπεται, αλλά είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης και οι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας πως «είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τους Ευρωπαίους».

Η εφημερίδα Financial Times σημειώνει ότι η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη εκδοχή του σχεδίου, το οποίο συζητήθηκε αρχικά μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στους Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Ωστόσο, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέσα στους επόμενους 13 μήνες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Πολλές χώρες-μέλη, όπως η Ουγγαρία, διατηρούν τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο και εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε ένα τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά του, ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη λάβει τη νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο έχει αναθεωρηθεί από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να μην μας αρέσουν», προειδοποίησε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.