Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και σαφείς εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, καθώς προετοιμάζεται για κρίσιμες συναντήσεις με Αμερικανούς απεσταλμένους και Ευρωπαίους συμμάχους στο Βερολίνο.

Αν και δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο στη γερμανική πρωτεύουσα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, θα βρεθούν στη Γερμανία για διαβουλεύσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η αποστολή του Γουίτκοφ, ο οποίος είχε ηγηθεί των προηγούμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον βλέπει περιθώρια προόδου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη με αξιοπρεπείς όρους και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά. Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες διπλωματία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Ένας από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσα, έκανε λόγο για «μια ημέρα συναντήσεων» και δημοσίευσε φωτογραφία του στο Βερολίνο, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διπλωματικές επαφές στο Βερολίνο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες σε σύνοδο κορυφής στο Βερολίνο τη Δευτέρα, σε ακόμη μία εκδήλωση στήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο από τους συμμάχους του στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εργάζονται για να βελτιώσουν την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ευνοϊκή προς τη Ρωσία.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από φλεγόμενα και κατεστραμμένα κτίρια.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και επιδιώκει να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερες βλάβες στον λαό μας», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συνολικά, οι Ρώσοι εκτόξευσαν περισσότερα από 1.500 drones, σχεδόν 900 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 46 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.