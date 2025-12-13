Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να μεταβεί στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο. Οι διαβουλεύσεις εντάσσονται στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποστείλει τον ειδικό απεσταλμένο του στο Βερολίνο θεωρείται ένδειξη της πρόθεσης της Ουάσινγκτον να συμβάλει στη γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα σχετικά με τους όρους του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα έστελνε εκπρόσωπο στη συνάντηση μόνο εφόσον εκτιμούσε πως υπάρχει πραγματική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες.