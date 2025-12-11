Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία επιμένει να αποσύρει η Ουκρανία τις δυνάμεις της από το ανατολικό Ντονμπάς, που περιλαμβάνει περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Παρά τις πολυετείς επιχειρήσεις, ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πλήρως αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε την Πέμπτη ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία, παρά τις πιέσεις για τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στο ανατολικό Ντονμπάς.

«Οι Ρώσοι θέλουν όλο το Ντονμπάς, εμείς δεν το αποδεχόμαστε», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση για το μέλλον της περιοχής πρέπει να ανήκει στον ουκρανικό λαό, είτε μέσω εκλογών είτε με δημοψήφισμα: «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ο λαός της Ουκρανίας πρέπει να έχει λόγο».

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική πρόταση που έχει προτείνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε διαφορετικά σχήματα για την περιοχή: οι ΗΠΑ συζητούν την πιθανότητα να χαρακτηριστεί ως «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία προτείνει μια «αποστρατικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν μια κατάλληλη μορφή», είπε, προσθέτοντας ότι «πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της αναμένεται να εξετάσουν την τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου μετά τις συνομιλίες των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τραμπ. Ο Ζελένσκι παραμένει σταθερός στη θέση ότι καμία εδαφική παραχώρηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεση του ουκρανικού λαού.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια επικαιροποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, πέρα από το σχέδιο των 20 σημείων, το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τη λήξη των συγκρούσεων.