Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για επίσπευση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις για πρόοδο, το ζήτημα των εδαφών παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα ακανθώδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Βερολίνο, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκαθάρισαν ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις. Αν και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο», Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

«Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Steve Witkoff και Jared Kushner εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν τρόπο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Ουμέροφ.

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι το εδαφικό. Όπως μεταδίδεται, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει στρατεύματα από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας το θέμα αυτό καθοριστικό για τη ρωσική πλευρά. Το Ντονμπάς παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου, με τη Μόσχα να ελέγχει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου και ότι έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες εφεδρείες σε πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Διπλωματικός πυρετός στο Βερολίνο

Παράλληλα με τις επαφές Ουκρανίας–ΗΠΑ, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών υπό τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, εκτός από τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι στο δείπνο εργασίας έχουν προσκληθεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά θα παραστούν.

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν, πέρα από το εδαφικό, το μελλοντικό μέγεθος και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου. Οι επαφές συνεχίζονται, με το Βερολίνο να μετατρέπεται προσωρινά στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη φάση του πολέμου.

Συμφωνία Γερμανίας–Ουκρανίας για την αμυντική συνεργασία

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

– Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

– Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House), με στόχο τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρείες και ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία.

– Ενίσχυση του γραφείου του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, με περισσότερο προσωπικό και αρμοδιότητες, καθώς και συνεχή ανταλλαγή απόψεων για τις ανάγκες σε οπλισμό.

– Νέα κοινά έργα για έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων, με έμφαση στη χρήση της ουκρανικής τεχνογνωσίας στα drones και στις σχετικές τεχνολογίες.

– Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω κοινών αμυντικών επιχειρήσεων και παραγωγή στην Γερμανία εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ουκρανία.

– Δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας προμήθειας όπλων προς όφελος της Ουκρανίας, που θα περιλαμβάνει και εξοπλισμό κατασκευασμένο εντός της χώρας.

– Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας.

– Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία.

– Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις στο μέτωπο, με αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης και εμπειρίας από την ανάπτυξη γερμανικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

– Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.