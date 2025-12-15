Το ξενοδοχείο Adlon στην Παρίζερπλατς με την Πύλη του Βρανδεμβούργου απέχει μόλις εκατό μέτρα από την αμερικανική πρεσβεία στο Βερολίνο. Προσφερόταν για τον πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων σε επίπεδο συμβούλων με τους απεσταλμένους από τις ΗΠΑ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τον σύμβουλο του καγκελάριου Μερτς, Γκίντερ Σάουτερ, και τον σύμβουλο του ουκρανού προέδρου Ρούστεν Ουμέροφ. Αλλα διακόσια μέτρα απέχει η πρεσβεία της Ρωσίας, αλλά ρώσος εκπρόσωπος δεν υπάρχει στις διαβουλεύσεις του Βερολίνου.

Δεύτερος σταθμός ήταν η Καγκελαρία, όπου είχε προηγηθεί η άφιξη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η υποδοχή του από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Γεωγραφικά η απόσταση από το ξενοδοχείο Adlon μέχρι την Καγκελαρία είναι μόλις ένα χιλιόμετρο. Στην ουσία της, όμως, η διαπραγμάτευση πρέπει να γεφυρώσει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους αμερικανούς απεσταλμένους του Τραμπ αφενός και τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους αφετέρου, παρά τη θερμή χειραψία του αμερικανού διαπραγματευτή Γουίτκοφ με τον ουκρανό πρόεδρο που δημοσίευσε ο Ζελένσκι.

Σήμερα το απόγευμα Ζελένσκι και Μερτς θα μιλήσουν σε γερμανο-ουκρανικό οικονομικό φόρουμ, πριν ακολουθήσουν οι διευρυμένες διαβουλεύσεις στην Καγκελαρία και με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ζητούμενο η κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος σε δύο μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

Η διαπραγματευτική τακτική της ουκρανικής – ευρωπαϊκής πλευράς έχει δύο στάδια: Πρώτον, διασφάλιση αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και μάλιστα με αμερικανική συμμετοχή σε αυτές. Και μόνο στον βαθμό που επιτευχθεί συμφωνία στο ζήτημα των εγγυήσεων θα ακολουθήσει το δεύτερο βήμα, που είναι το ζήτημα των εδαφών, από τα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παραιτηθεί η Ουκρανία.

Για τους Ευρωπαίους η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. «Αν πέσει η Ουκρανία, δεν θα είναι αρκετό για τον Πούτιν» προειδοποίησε ο γερμανός καγκελάριος Μερτς το Σάββατο στο συνέδριο του CSU στο Μόναχο, στόχος του Πούτιν, είπε, είναι «η θεμελιώδης αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη και επανασύσταση (της Ρωσίας) στα σύνορα της άλλοτε Σοβιετικής Ενωσης».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από το ταξίδι του στο Βερολίνο έκανε ήδη μια υποχώρηση. Αφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία εγκαταλείπει τη στόχευσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα του θα λάβει ολοκληρωμένες εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μιας ακόμη ρωσικής εισβολής. «Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, επειδή αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας» είπε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την πορεία». Ωστόσο, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένας τρόπος «για να αποτραπεί μια ακόμη ρωσική εισβολή» τόνισε ο Ζελένσκι.

Από τις διαβουλεύσεις του Βερολίνου απουσιάζει η Ρωσία – αν και σύμφωνα με την «Bild», ο Γουίτκοφ είναι σε επαφή με τον Γιούρι Ουσακόφ, τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Πούτιν. Το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει με δυσπιστία τη διπλωματική προσπάθεια των Ευρωπαίων. Η συνεισφορά των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ «δύσκολα θα είναι εποικοδομητική», είπε στη ρωσική τηλεόραση ο Γιούρι Ουσακόφ, πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων στο Βερολίνο, και «αυτό είναι το πρόβλημα», κατά τον Ουσακόφ. Επαίνεσε την αμερικανική πλευρά, που κατανοεί τις ρωσικές θέσεις, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει στις εδαφικές της διεκδικήσεις.