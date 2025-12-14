Δεν έκανε δηλώσεις κατά την αποχώρησή του από την καγκελαρία στο Βερολίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πάνω στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα μιλήσει για τις συνομιλίες τους με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τη Δευτέρα, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι διαβουλεύσεις στην καγκελαρία διήρκεσαν περισσότερες από πέντε ώρες.

Ες αύριον τα σπουδαία

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Λίτβιν, οι αξιωματούχοι μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Στιβ Γουίτκοφ, στις συνομιλίες υπήρξε μεγάλη πρόοδος, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια θέματα.

Έγραψε στο Χ:

«Η συνάντηση στο Βερολίνο μεταξύ του Προέδρου Ζελένσκι, του Ειδικού Απεσταλμένου

Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κούσνερ και αντιπροσωπειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες. Οι εκπρόσωποι είχαν εις βάθος συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο 20 σημείων για την ειρήνη, τις οικονομικές ατζέντες και άλλα. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί».

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY: The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the… pic.twitter.com/G7breh5Gab — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 14, 2025

Τι συζήτησαν

Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε μιλήσει για συμβιβασμούς, εξέφρασε την πρόθεσή του να αποσύρει την υποψηφιότητα της χώρας του για ένταξη στο ΝΑΤΟ, που είναι ένα από τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς. Ωστόσο, είπε, ζητά ως αντάλλαγμα τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Για μια ακόμη φορά, ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε την πίεση των ΗΠΑ για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη είχαν απορρίψει την προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το Κίεβο αναμένει από τη Δύση να προσφέρει ένα σύνολο εγγυήσεων παρόμοιων με αυτές που προσφέρονται στα μέλη της συμμαχίας.

«Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν μια ευκαιρία για να αποτραπεί ένα ακόμη κύμα ρωσικής επιθετικότητας», είπε. «Και αυτός είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές και να υποστηρίζονται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Και πρόσθεσε ότι αναμένει ενημέρωση από την ομάδα του μετά από συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας.

«Μη ιδανική σύνθεση»

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αναφερόμενος στις αμερικανο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε τη σύνθεσή τους, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «μη ιδανική».

«Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε στο δίκτυο ARD. Παρ’ όλα αυτά, χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Το έχουμε ξαναδεί αυτό», είπε. «Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αύριο, Δευτέρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-Ουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ώστε να συζητήσουν το ουκρανικό.