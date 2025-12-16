Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη στήριξη του Κιέβου είναι ζωτικής σημασίας.

Μιλώντας στη Χάγη, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ολλανδίας Ντικ Σχοφ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η αξιοποίηση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθμίσει τη μείωση της υποστήριξης από ορισμένους εταίρους της.

«Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.