Νοτιοαφρικανοί πολίτες που στρατολογούνται εν αγνοία τους και καταλήγουν να πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς καμία στρατιωτική εκπαίδευση, βρίσκονται στο επίκεντρο αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του Sky News.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τίτλο «Οι ανεκπαίδευτοι μισθοφόροι που εξαπατώνται για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία», το βρετανικό δίκτυο βασίστηκε σε μαρτυρίες και οπτικό υλικό που τεκμηριώνουν την υπόθεση.

Ένας Νοτιοαφρικανός, που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Μπονγκάνι, περιέγραψε πώς ο μεγαλύτερος αδελφός του παρασύρθηκε και κατέληξε να πολεμά στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Ο ίδιος δηλώνει ότι οι συμπατριώτες του που βρέθηκαν εκεί δεν είχαν περάσει από καμία στρατιωτική εκπαίδευση.

«Για αυτούς είναι αποστολή αυτοκτονίας. Δεν έχουν εκπαιδευτεί για τον στρατό, δεν έχουν καμία πολεμική εμπειρία», ανέφερε ο Μπονγκάνι στο Sky News, εξηγώντας ότι πρόκειται για απλούς σωματοφύλακες που αναζητούσαν εργασία για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Όπως περιγράφει, ο αδελφός του ταξίδεψε στη Ρωσία μέσω Ντουμπάι μαζί με τουλάχιστον 16 ακόμη Νοτιοαφρικανούς, πιστεύοντας ότι θα λάμβαναν εκπαίδευση σωματοφυλάκων. Μετά την υπογραφή συμβολαίων στα ρωσικά, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι.

«Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν τους μετέφεραν από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Τότε ρώτησαν: “Πού πάμε; Είμαστε εδώ για εκπαίδευση”. Και οι Ρώσοι τους απάντησαν: “Εκπαίδευση για τι πράγμα; Έχετε υπογράψει συμβόλαιο. Είστε πλέον υπό τη διοίκηση του ρωσικού στρατού”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το Sky News έχει στη διάθεσή του βίντεο-μηνύματα από Νοτιοαφρικανούς που δηλώνουν ότι εξαπατήθηκαν και στάλθηκαν στο μέτωπο. Σε ένα από αυτά, άνδρας με στρατιωτική στολή υποστηρίζει ότι τους πίεσε να υπογράψουν η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα.

«Αρνηθήκαμε να υπογράψουμε επειδή το συμβόλαιο ήταν στα ρωσικά και δεν το καταλαβαίναμε. Ζητήσαμε μεταφραστή, αλλά μας είπαν ότι δεν υπήρχε δίκτυο», σημειώνει. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα εμφανίστηκε μαζί με έναν άνδρα ονόματι Κόσα, διαβεβαιώνοντάς τους ότι συμμετείχε και η ίδια στο ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης. «Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε, γιατί εμπιστευτήκαμε την κυρία Ντουντουζίλε», προσθέτει.

Η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα κατηγορείται πλέον από την ετεροθαλή αδελφή της, Νκοσαζάνα Μπονγκανίνι Ζούμα-Μνκούμπε, ότι εμπλέκεται σε διακίνηση Νοτιοαφρικανών, ανάμεσά τους και οκτώ μέλη της οικογένειάς τους, με σκοπό τη στρατολόγησή τους ως μισθοφόρων. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε και η ίδια θύμα εξαπάτησης και παραπληροφόρησης.

Η Νοτιοαφρικανική Αστυνομική Υπηρεσία (SAPS) επιβεβαίωσε ότι διερευνά τις σχετικές καταγγελίες. Η Ντουντουζίλε Ζούμα-Σαμπούντλα έχει παραιτηθεί από τη θέση της στο κοινοβούλιο και δεν απάντησε στα αιτήματα του Sky News για σχόλιο.