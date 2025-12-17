Αύριο το μεσημέρι, στις Σέρρες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών από τα μπλόκα ολόκληρης της χώρας, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Κατά τη συνεδρίασή τους οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις των τελευταίων ημερών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια συνάντηση η οποία φαίνεται πιθανό να πραγματοποιηθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Οπως επισημαίνουν οι αγρότες, αν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. «Η κυβέρνηση έχει τα χρήματα, έχει ένα τεράστιο αποθεματικό από τον μόχθο όλου του ελληνικού λαού και μέρος αυτού να επιστραφεί στον πρωτογενή τομέα, για ποιοτικά και φθηνά ελληνικά τρόφιμα, για να υπάρχει η ύπαιθρος» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ο οποίος ζήτησε λύσεις που θα δώσουν ανάταση και προοπτική, σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, «εδώ θα είμαστε όλοι μαζί για πολύ καιρό». Χθες, τρίτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων, χιλιάδες τρακτέρ παρέμεναν στα μπλόκα, δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή αγροτών πραγματοποιήθηκαν στην Καρδίτσα, στη Λάρισα, στον Βόλο και αλλού.

Ακόμα 488 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Σε νέες πληρωμές συνολικού ύψους 487,9 εκατ. ευρώ προχώρησαν χθες ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ήδη στους αγρότες από τις αρχές του 2025 στα 3,2 δισ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ έως το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκταμιευθούν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ.

Ετσι, οι συνολικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 3,8 δισ. ευρώ. Ειδικότερα οι πληρωμές περιλαμβάνουν: 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους, 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα επανεξεταστεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής, με στόχο την πλήρη απορρόφηση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, που μπορεί να φτάσει τα 174 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.

Επίσης 14,9 εκατ. ευρώ καταβάλλονται σε 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, που αφορά «παλαιούς» δικαιούχους με έτος ένταξης από το 2021 έως το 2024. Για τους 14.395 εν δυνάμει νέους δικαιούχους, η ένταξη και η πληρωμή θα ολοκληρωθούν μετά τον διοικητικό έλεγχο του επιπέδου εκπαίδευσης, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026.