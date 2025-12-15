Τελικά το νομοσχέδιο του υπουργείου Αμυνας, το οποίος εκτός των άλλων προβλέπει και τις (πολυπόθητες, και πολυαναμενόμενες, από τους ενδιαφερομένους) αυξήσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν κατατέθηκε στη Βουλή. Πώς και πώς το ανέμεναν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κοινοβουλίου προκειμένου να το θέσουν άμεσα προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας, ώστε να είναι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα υπερψηφίσει η Βουλή με τον καινούργιο χρόνο, αλλά έμειναν με την αναμονή στο… χέρι. Οπως και οι στραταίοι, βέβαια. Που περίμεναν τις αυξήσεις που τους έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση εδώ και κάτι μήνες για να κάνουν χαρούμενα, του είδους «θα το κάψουμε, κυρ Στέφανε…», Χριστούγεννα, αλλά έμειναν με την πίκρα στο στόμα, εκτός από άδειες τσέπες.

Μιας λοιπόν και ήμουν αυτός που είχα ανακινήσει – το θυμάστε, δεν μπορεί – εκείνη τη συζήτηση, για το ποιος ευθύνεται που το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί φέτος, όπως είχε διαβεβαιώσει με κάθε επισημότητα το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας, το έψαξα λιγάκι το πράγμα και ιδού πού έπεσα: στο Μέγαρο Μαξίμου!

Πρωθυπουργικό «καψώνι»

Μάλιστα, το πιστεύετε ή όχι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δεν ξέρω αν είναι για καλό (του νομοσχεδίου) ή για κακό, η πληροφορία μου πάντως είναι ότι το νομοσχέδιο παρακρατήθηκε προκειμένου να το μελετήσει προσωπικά, λέει, ο πρόεδρος Κυριάκος. Εξεπλάγη (δυσάρεστα εννοείται…) και ο κ. Δένδιας από την πληροφορία, αλλά φαντάζομαι εκείνος θα γνωρίζει περισσότερα εις τι οφείλεται η πρωθυπουργική παρέμβαση. Δεν είναι άλλωστε συχνό φαινόμενο ο Πρωθυπουργός να παρακρατεί νομοσχέδιο υπουργού του για να το «μελετήσει», υποτίθεται – ενώ διαθέτει υπηρεσίες να το κάνουν, και τους πιστούς Κουτνατζή και Σκέρτσο να το «ξεκοκαλίσουν». Κι επειδή λοιπόν στους πονηρούς καιρούς που ζούμε όλα μετράνε, θα διακινδυνεύσω την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα μικρό πρωθυπουργικό «καψώνι» στον υπουργό του, προκειμένου να είναι περισσότερο προσεκτικός στο μέλλον με το «αφεντικό» του – όπως είναι το nickname (αλλά και η πραγματικότητα) του προέδρου Κυριάκου στον κύκλο των χαμένων υπουργών της κυβέρνησης.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, πάντως, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή με το άνοιγμα των εργασιών της, αμέσως μετά τις γιορτές…

Παρακαλούνται οι στραταίοι να μην γκρινιάζουν. Οι αυξήσεις θα ισχύσουν αναδρομικά, από 31 Οκτωβρίου, άρα θα τα πάρουν μαζεμένα όσα δικαιούνται…

«Μαχαιριά» στα πλευρά

Χωρίς να θέλω να σημειώσω κάτι ιδιαίτερο και χωρίς να επιδιώκω να συνδέσω το προηγούμενο θέμα με το επόμενο που θα αναφέρω, εγώ θα μεταφέρω πληροφορίες στις οποίες απέκτησα πρόσβαση το Σαββατοκύριακο και εσείς, εν συνεχεία, βγάλτε συμπεράσματα.

Λοιπόν, με την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού την Παρασκευή, εισήλθε στην αίθουσα ο «τροπαιούχος» υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, άρτι επιστρέψας εκ Βρυξελλών. Στην αίθουσα της Ολομέλειας, είχε «παρακληθεί» από το Μέγαρο Μαξίμου να είναι παρούσα ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με το που άνοιξε την πόρτα και μπήκε προκειμένου να πάρει τη θέση του στα υπουργικά έδρανα, σείστηκε η αίθουσα από τα χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝουΔου, που τον χειροκροτούσαν δαιμονισμένα, και ορισμένοι εξ αυτών φώναζαν ενθουσιασμένοι και το κλασικό «άξιος… άξιος».

ΟΚ, αντιλαμβάνομαι ότι και η υποδοχή ενδεχομένως να υπηρετούσε την επικοινωνιακή πτυχή της εκλογής Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup. Το ότι την πιστώνεται και ο Μητσοτάκης, πλην του «μικρού» Κυριάκου. Λογικό το βρίσκω. Ωστόσο, αν με έλεγαν Δένδια, θα αποτιμούσα ειδικά την «παράκληση» του Μεγάρου Μαξίμου στους βουλευτές για την παρουσία τους στη Βουλή προς «αποθέωση» Πιερρακάκη κάτι σαν τρύπημα στα πλευρά. Σαν «κάποιος» να θέλησε να δείξει την προτίμησή του…

(Ονόματα, λέω να αποφύγω…)

Σενάρια διαδοχής

Αυτά βέβαια είναι όνειρα μιας άλλης νύχτας, μακρινής και απροσδιόριστης διάρκειας. Δεν είναι και δεν μπορεί να είναι σημερινά. Ομως, άμα είσαι Κυριάκος (ο «μεγάλος») και όπου σταθείς κι όπου βρεθείς ακούς ότι η διαπλοκή προωθεί σενάρια για «εν κινήσει» αντικατάστασή σου από έναν υπουργό σου, ε, όσο να πεις, ένα δίκιο να γίνεσαι «τούρκος» το έχεις, και προσωπικά δεν θα σ’ το στερήσω. Ανθρωπος είσαι κι εσύ.

Οπως βέβαια και να κάνεις ό,τι περνάει από το μυαλό σου για να υπονομεύσεις κάθε τέτοια προοπτική…

Μαθήματα πολιτικής τέχνης

Επί του παρόντος, πάντως, ο Κυριάκος Α΄ ο Μεγαλοπρεπής παραδίδει μαθήματα υψηλής πολιτικής τέχνης σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα – πλην του συγκεκριμένου που περιέγραψα προ ολίγου.

Ας πούμε, με τους αγρότες. Δεν είναι ότι πρόλαβε και τους προσκάλεσε ο ίδιος σε συνάντηση για να του εκθέσουν τα προβλήματά τους και να βρουν, υποτίθεται, κοινά αποδεκτές λύσεις, ταυτόχρονα έβαλε και την Αστυνομία να παραδώσει απτά μαθήματα ότι όταν χρειάζεται μπορεί να κάνει παπάδες. Και εν προκειμένω τι χρειαζόταν ο Κυριάκος Α΄, βέβαιος ων ότι οι αγρότες θα έλεγαν «όχι» στη συνάντηση; Μια απόδειξη για την κοινωνία ότι ο αγροτικός κόσμος είναι διαβρωμένος από συμμορίες απατεώνων που λυμαίνονται τις αγροτικές επιδοτήσεις, άρα φωνάζουν κυρίως αυτοί που δεν είναι στο κόλπο και θα ήθελαν πολύ να είναι!

Και το πέτυχε!! Η αποκάλυψη της συμμορίας (μιας ακόμη) στην Κρήτη τού έδωσε το υπέροχο άλλοθι, να τροφοδοτήσει με όλους τους δυνατούς τρόπους τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ποιος να καθίσει τώρα να σκεφτεί τη χρονική συγκυρία; Που χρόνια είχε στηθεί το «μηχανάκι» των Κρητικών, αλλά μόλις τώρα, στη «βράση» των αγροτικών κινητοποιήσεων, αποκαλύφθηκε…

Κωδικός «κουμπαριές»

Το άλλο colpo grosso του αρχηγού φέρει τον κωδικό «κουμπαριές». Εβδομάδες τώρα βρισκόταν στη γωνία με τα καμώματα του κουμπάρου «Φραπέ» και, αφού απέτυχε παταγωδώς η προσπάθεια να χρωματίσει «πράσινο» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (εκείνος ο φουκαράς ο Μακάριος στην Εξεταστική έδωσε τον υπέρ πάντων αγώνα), βρέθηκε, επιτέλους, κουμπάρος του Ανδρουλάκη να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Και μάλιστα όχι με επίκτητες κουμπαριές όπως η δική του, που προήλθε από κουμπαριά του πατέρα του, όχι! Κουμπαριά κανονική, με παπά και γάμο – ο Ανδρουλάκης έχει παντρέψει ένα ανδρόγυνο που συμμετείχε στη συμμορία! Θρίαμβος!

Αμα είσαι μάγκας τώρα, Ανδρουλάκη μου, ξαναπές μου για την κουμπαριά με τον «Φραπέ». Και κάπως έτσι επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος που ήταν το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βαφτεί «καταπράσινο», κι ας περιορίζεται η συμμετοχή των πασόκων στο 1%, και πολύ σου λέω. Το γεγονός ότι δι’ αυτού του τρόπου ενισχύεται η γενικευμένη αντίληψη στην κοινωνία πως «όλοι ίδιοι είναι» προφανώς ελάχιστα έως διόλου απασχολεί τον αρχηγό. Σημασία έχει να βυθιστεί στον βόθρο και ο άλλος.

Και το κατάφερε…

Αηδιαστική προπαγάνδα

Για την κατάργηση κάθε έννοιας δίκαιου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή την ιστορία της συμμορίας που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη δεν βλέπω να απασχολείται κανείς. Ούτε προσωπικότητα ούτε θεσμός.

Για την αποκάλυψη των ονομάτων, ας πούμε, των εμπλεκομένων. Για το πώς βρέθηκε η φωτογραφία από τον γάμο του ζευγαριού, με τον κουμπάρο Ανδρουλάκη να παραστέκεται στο μυστήριο, στα χέρια του Μακάριου Λαζαρίδη προκειμένου να καταθέσει το τεράστιο «πειστήριο» στα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής, ελάχιστη ώρα από τη σύλληψη του ζευγαριού. (Από ποιον φάκελο προήλθε η γαμήλια φωτογραφία; Από του Ανδρουλάκη φυσικά, που τον έχουν φακελωμένο από την ημέρα που γεννήθηκε…)

Για την «ετυμηγορία» του ίδιου του «δικαστή» – βουλευτή Λαζαρίδη, αλλά και του συνόλου της κυβέρνησης (με βάση γενικά και αόριστα στοιχεία), κατά δύο ανθρώπων που κανείς δεν ξέρει τι ανάμειξη είχαν.

Για τη συνεχή τροφοδοσία του φιλοκυβερνητικού ηλεκτρονικού Τύπου με γαργαλιστικά στοιχεία, του είδους «βρέθηκαν χρυσές λίρες και ράβδος χρυσού» – αδιάφορο σε ποιον. Με φωτογραφίες θολές να πιστοποιούν τα «ευρήματα», αλλά αδιευκρίνιστο αν έχει σχέση το ζευγάρι των πασόκων κουμπάρων του Ανδρουλάκη με αυτά.

Ντρέπεται και η ντροπή με την αηδιαστική προπαγάνδα. Που τρέφει τον πιο χυδαίο λαϊκισμό και ρίχνει νερό στον μύλο του Τσίπρα, της Ζωής και του Βελόπουλου…