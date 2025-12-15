Σε 187 εκατ. ευρώ θα ανέρχεται η οικονομική στήριξη της κυβέρνηση προς τους κτηνοτρόφους οι οποίοι επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων μέχρι τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την ευλογιά.

Αναλυτικά, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 48 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα αλλά και τις λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών και άλλα 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές.

Όπως ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης, μέχρι τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 28 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα και λειτουργικές δαπάνες περιφερειών, 38 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές (νέα ενίσχυση +50%), καθώς και νέα ενίσχυση ύψους 28 εκατ. ευρώ για χαμένο εισόδημα από θανατωμένα ζώα.

«Είναι η έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν υποστεί τις συνέπειες της ευλογιάς», σημείωσε.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν γίνει 441.273 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς φτάνουν τα 1.911 σε 2.365 εκτροφές.

Από την 1η έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 77 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 95 εκτροφές.

«Η μάχη με την ευλογιά κρίνεται στην καθημερινή εφαρμογή των μέτρων. Ενισχύουμε τους ελέγχους και στηρίζουμε έμπρακτα τους κτηνοτρόφους, ώστε οι πόροι να φτάνουν γρήγορα και δίκαια εκεί που πρέπει», τόνισε γγ του υπουργείου και κάλεσε «όλους σε απόλυτη συμμόρφωση -ειδικά ενόψει των εορτών- γιατί κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τελευταία ευκαιρία να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου, καθώς έχει υπάρξει μία σχετική σταθεροποίηση. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν κρούσματα σε νέες περιοχές, όπως στη Θάσο, κάτι που «επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας».

Ο γ.γ του ΥΠΑΑΤ υπογράμμισε ότι εν μέσω ευλογιάς δεν μπορεί να υπάρξει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και αυτό «θα το δούμε όταν θα έχουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία που θα επιτρέπει κάτι τέτοιο. Πρέπει πρώτα να βγούμε από την ευλογιά και μετά να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι θα είμαστε εκεί, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους σε αυτήν την προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ανέφερε ότι «η βιοασφάλεια δεν είναι σύσταση, είναι προϋπόθεση για να περιοριστεί η νόσος. Η έγκαιρη δήλωση ύποπτων περιστατικών, η αυστηρή τήρηση των κανόνων σε μετακινήσεις, σφαγεία και διακίνηση ζωοτροφών, και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων είναι ο μόνος δρόμος για να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία και να επανέλθουμε σταδιακά στην κανονικότητα».

Πάντως, ο κ. Μπιλλίνης σημείωσε ότι για τα αυξημένα κρούσματα σε κάποιες περιοχές «μπορεί να φταίνε και τα παράνομα εμβόλια».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τονίστηκε ότι δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων των αυξημένων μετακινήσεων ενόψει της περιόδου των εορτών.

Όσον αφορά τις μετακινήσεις και τα σφαγεία, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι τα εξής:

– Μετακινήσεις προς σφαγή μόνο με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και υγειονομικό πιστοποιητικό/έγγραφο κυκλοφορίας.

– Απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία και Βουλγαρία.

– Σε απαγορευμένες ζώνες: Μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με αρνητικό PCR στο σίελο.

– Μία μετακίνηση – μία εκτροφή (όχι συλλογή ζώων από διαφορετικές εκτροφές).

– Προκαθορισμένη ημέρα σφαγής αποκλειστικά για αιγοπρόβατα.

– Αυστηρή βιοασφάλεια μεταφοράς: Καθαρισμός/απολύμανση πριν και μετά, με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Σε ό,τι αφορά στη βιοασφάλεια και την ασφαλή διακίνηση των ζωοτροφών επισημάνθηκε:

– Η διακίνηση ζωοτροφών επιτρέπεται πανελλαδικά με αυστηρή βιοασφάλεια.

– Προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα και διαδρομές από μεγάλες αρτηρίες, μακριά από εκτροφές.

– Χωρίς στάσεις/εκφορτώσεις μέχρι τον τελικό προορισμό.

– Υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων σε φόρτωση/εκφόρτωση.

– Αρχείο απολυμάνσεων και παραστατικά διαθέσιμα στο όχημα/επιχείρηση.

– ΜΑΠ μιας χρήσης και φορητός εξοπλισμός απολύμανσης γα οδηγούς/μεταφορείς.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε συνεργασία με τις αστυνομικές και τις λιμενικές Αρχές από τον Αύγουστο του 2024 και έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025 έχουν διενεργηθεί 10.330 έλεγχοι, έχουν διαπιστωθεί 41 επιβεβαιωμένες παραβάσεις και έχουν γίνει 36 συλλήψεις.