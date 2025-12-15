«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα μια έρευνα για το κόστος του εορταστικού τραπεζιού αλλά και την οικονομική επιβάρυνση που φέρνει η περίοδος των γιορτών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα όσον αφορά τα έξοδα. Ωστόσο, φέτος υπάρχει ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας: η απειλή ελλείψεων και των συνεπαγόμενων αυξήσεων εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι συμμετέχοντες στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμηνύουν ότι σκοπεύουν να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους. Ταυτόχρονα, όλα δείχνουν ότι θα δημιουργηθούν νέα εμπόδια στη διακίνηση αγαθών από τους οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως τραβούν επ’ αόριστον χειρόφρενο από την επόμενη Κυριακή, παρατάσσοντας τα οχήματά τους δεξιά κι αριστερά του οδικού δικτύου προκειμένου να διεκδικήσουν την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλότερες τιμές στα κρέατα – χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί οι ανατιμήσεις οι οποίες θα είναι συνέπεια των παραπάνω διαμαρτυριών. Συνολικά, το εορταστικό τραπέζι αναμένεται να στοιχίσει περίπου 20% περισσότερο από το 2024.

Η ακρίβεια αποτελεί εδώ και πολύ καιρό το Νο 1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά συσσωρεύεται. Εχει επισημανθεί πολλές φορές πως είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα τα οποία θα προστατεύουν τους καταναλωτές και θα επιφέρουν επιτέλους μια μόνιμη μείωση των τιμών. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων εν έτει 2025.