Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ενόψει των Χριστουγέννων ανακοίνωσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι εκπτώσεις, που φτάνουν έως και 50%, έχουν εγκριθεί από τις αρχές του διδακτικού έτους, επιτρέποντας τον έγκαιρο προγραμματισμό των μετακινήσεων και αποφεύγοντας αποσπασματικές ρυθμίσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αναλυτικά οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εκπτώσεις που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι εξής:

Aegean Sea Lines: Έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα οχήματα (Ι.Χ. και δίκυκλα) για το διάστημα 23/12/2025 – 7/1/2026. Η παροχή γίνεται από τα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία με την επίδειξη της απόφασης πρόσληψης και της αστυνομικής ταυτότητας.

Attica Group: Έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικός, Ηράκλειο – Χανιά) για επιβάτες και οχήματα. Απαραίτητη η επίδειξη της υπουργικής απόφασης πρόσληψης ή φωτοαντίγραφου αυτής και της ταυτότητας.

Dodekanisos Seaways: Παρέχει έκπτωση 50% στα ατομικά εισιτήρια των αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2025-2026. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί.

Fast Ferries: Έκπτωση 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια οχημάτων για την περίοδο 23/12/2025 – 7/1/2026, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόφασης πρόσληψης και ταυτότητας.

Levante Ferries Group: Έκπτωση 50% στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων για το ίδιο χρονικό διάστημα, με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στα πρακτορεία της εταιρείας.

SEAJETS: Έκπτωση 50% σε εισιτήρια επιβατών και οχημάτων (Ι.Χ. και δίκυκλα) για το διάστημα 23/12/2025 – 7/1/2026. Η έκπτωση ισχύει μόνο μέσω συνεργαζόμενων πρακτορείων και όχι online. Οι δικαιούχοι πρέπει να επιδεικνύουν το σχετικό ΦΕΚ ή την υπουργική απόφαση και την ταυτότητά τους.

Μινωικές Γραμμές: Παρέχουν έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για όλες τις γραμμές εσωτερικού.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία: Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών, που ισχύει τόσο για τα ατομικά εισιτήρια όσο και για τα εισιτήρια των Ι.Χ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως αναφέρεται, τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στη λίστα, με νέα ενημέρωση να ακολουθεί.

Έκπτωση και στα αεροπορικά εισιτήρια

Η SKY Express, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρει έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μοναδικοί κωδικοί έκπτωσης έχουν ήδη αποσταλεί μέσω SMS στους δικαιούχους.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τη Sky Express, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τη στήριξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.