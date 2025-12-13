Αυξημένο κόστος αναμένεται να έχει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, καθώς η ακρίβεια πλήττει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά και εντείνει την ανησυχία των καταναλωτών.

«Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και με 50 ευρώ παίρνεις μία μικρή σακουλίτσα», λένε χαρακτηριστικά πολίτες που βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς.

Ακριβότερο το παραδοσιακό τραπέζι

Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 20% περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Μια τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί να διαθέσει συνολικά 186 ευρώ, δηλαδή 30 ευρώ περισσότερα από την περσινή περίοδο. Οι αυξήσεις καταγράφονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.

Στο επίκεντρο των ανατιμήσεων βρίσκονται το μοσχαρίσιο κρέας και τα αμνοερίφια. Ενδεικτικά, δύο κιλά αρνίσια παϊδάκια κοστίζουν 34 ευρώ, ένα κιλό λουκάνικα 12 ευρώ, ενώ δύο κιλά γαλοπούλας φθάνουν τα 26 ευρώ, με τη γέμιση να προσθέτει ακόμη 17 ευρώ.

Στο συνολικό λογαριασμό προστίθενται τα κόστη για τυροκομικά, λαχανικά, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά, ανεβάζοντας το ποσό κοντά στα 200 ευρώ.

Η μόνη διέξοδος για τους καταναλωτές φαίνεται να είναι ο περιορισμός των αγορών και η πιο προσεκτική διαχείριση του προϋπολογισμού τους.

Με τα εισοδήματα να πιέζονται και τις τιμές να αυξάνονται, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στήνεται πιο μετρημένα, με τις οικογένειες να υπολογίζουν πλέον μέχρι και το τελευταίο ευρώ.