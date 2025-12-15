Οι συστάσεις των ειδικών σε αρκετές χώρες για χρήση μάσκας ξυπνούν αντανακλαστικά άσχημες αναμνήσεις από την περίοδο της πανδημίας. Καθώς όμως το επίπεδο συναγερμού δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχο με εκείνο που είχε προκαλέσει ο SARS-CoV-2, οι σχετικές οδηγίες δεν είναι υποχρεωτικές.

Η σχετική σύσταση για παράδειγμα στη Βρετανία επαφίεται στην προσωπική επιλογή, αλλά αναφέρει ότι τα άτομα με συμπτώματα γρίπης θα πρέπει να «εξετάσουν» το ενδεχόμενο να φορούν μάσκα συμβάλλοντας έτσι στην ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού. Επίσης, σχετικά μέτρα έχουν ληφθεί σε σχολικές μονάδες αλλά και σε νοσοκομεία, με την εικόνα να είναι ίδια και στην Ισπανία.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, πάντως, επιμένει πως η μάσκα είναι «σύμμαχός» μας σε περιόδους έξαρσης των αναπνευστικών ιώσεων. «Είναι το απόλυτο μέτρο για να αποφύγει κανείς μια μόλυνση, όπως και η αντισηψία των χεριών». Εν τω μεταξύ, επίσημη σύσταση του ΕΟΔΥ εστιάζει στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ιδίως για εκείνους που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, αλλά και στην αναζήτηση άμεσης ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη, ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση αντι-ιικής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου.

Εμβολιασμός

Ο κίνδυνος από τον εποχικό ιό της γρίπης είναι δυστυχώς πάντα εδώ για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις εγκύους, τους ηλικιωμένους, τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα. Γι’ αυτό – όπως συνιστούν οι επιστήμονες – ο έγκαιρος εμβολιασμός είναι απαραίτητος για να «χτιστεί» ένα τείχος προστασίας. Αυτό πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι συνέβη και με τον Covid ή τι συμβαίνει τώρα (προς το παρόν κυρίως στη Βρετανία) με τη «σούπερ γρίπη». Ενας ιός, μία μετάλλαξη γρίπης μπορεί να εξελιχθεί σε χιλιάδες νοσηλείες και σε πανδημία. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι.