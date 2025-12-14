Πώς θα σας φαινόταν αν με 100 ευρώ μπορούσατε να αποκτήσετε ένα έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων; Αν η ιδέα σας φαίνεται ελκυστική δεν είναι διόλου αποκύημα φαντασίας, αλλά αποτέλεσμα μιας έξυπνης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων από το ίδρυμα έρευνας Αλτσχάιμερ της Γαλλίας.

Το ίδρυμα που χρησιμοποιεί τα έσοδα για την έρευνα της νόσου Αλτσχάιμερ προχωρά σε λαχειοφόρο αγορά. Ο κάθε λαχνός κοστίζει 100 ευρώ. Και το έργο που θα κερδίσει ο τυχερός νικητής είναι η «Κεφαλή γυναίκας» που φιλοτέχνησε ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης του 20ου αι. το 1941.

Το έργο πιθανότατα ζωγραφίστηκε στο ίδιο εργαστήριο του Παρισιού όπου ο Πάμπλο Πικάσο δημιούργησε την «Γκερνίκα» το 1937. Πρόκειται για ένα έργο που ο ζωγράφος φιλοτέχνησε κατά τη διάρκεια της διάλυσης του γάμου του με την πρώτη του σύζυγο, Ολγα Χοχλόβα, μια περίοδο «εξαιρετικά δύσκολη» για τον ίδιο, με τα μαύρα, γκρι και καφέ χρώματα του έργου να αντανακλούν τη δυστυχία που βίωνε.

Οι διοργανωτές θέλοντας η λαχειοφόρος τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση, κατέληξαν εύκολα σε ένα έργο τέχνης με την υπογραφή Πικάσο. Εξασφάλισαν τη συναίνεση του εγγονού του ζωγράφου, Ολιβιέ, έκλεισαν το έργο του 1941 από την Opera Gallery, και θα το εξοφλήσουν μετά το πέρας της κλήρωσης.

«Το να συνδέεται το όνομα του Πάμπλο Πικάσο με ένα φιλανθρωπικό σκοπό είναι πολύ σημαντικό, διότι ο παππούς μου ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους ανθρώπους γύρω του», σημειώνει ο Ολιβιέ Πικάσο.

Στόχος του ιδρύματος είναι να πουληθούν 120.000 λαχνοί, αρκετοί ώστε να καλυφθεί το κόστος του πίνακα και να συγκεντρωθούν περίπου 11 εκατ. ευρώ για την έρευνα του Αλτσχάιμερ. Αν δεν πουληθούν αρκετά λαχεία ώστε να καλυφθεί το κόστος του έργου, όλοι οι συμμετέχοντες θα αποζημιωθούν.

Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιδρυμα Ερευνας Αλτσχάιμερ – το οποίο από την ίδρυσή του το 2004 αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της έρευνας για το Αλτσχάιμερ στη Γαλλία – έχει οργανώσει άλλες δύο κληρώσεις με έργα Πικάσο. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2013 και η δεύτερη το 2020 συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ.

Ο νικητής του 2013 ήταν ο 25χρονος τότε Τζέφρι Γκοάνο, που απέκτησε ένα σχέδιο του Πικάσο αξίας 860.000 ευρώ. Το 2020 νικήτρια ήταν η Κλάουντια Μποργκόνιο, λογίστρια από τη Βεντιμίλια της Ιταλίας, η οποία κέρδισε έναν Πικάσο του 1921 αξίας 1 εκατ. ευρώ, με έναν λαχνό που της είχε κάνει δώρο ο γιος της για τα Χριστούγεννα.

Τα λαχεία πωλούνται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας https://1picasso100euros.com/ Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του οίκου Christie’s στο Παρίσι στις 14 Απριλίου.