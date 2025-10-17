Η αστυνομία στην Ισπανία διερευνά την εξαφάνιση ενός μικρού πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, αξίας 600.000 ευρώ (520.000 λίρες), ο οποίος εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη σε έκθεση στη νότια πόλη Γρανάδα.

Το έργο σε γκουάς και μολύβι, με τίτλο «Naturaleza muerta con guitarra» (Νεκρή Φύση με Κιθάρα), επρόκειτο να εκτεθεί στην νέα έκθεση της Fundacion CajaGranada, η οποία άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο πίνακας που φιλοτεχνήθηκε το 1919 και έχει διαστάσεις 12,7 εκατ. x 9,8 εκατ. δεν έφτασε ποτέ στην έκθεση «Still Life: the Eternity of the Inert». Ανήκει σε συλλέκτη της ισπανικής πρωτεύουσας και είχε προγραμματιστεί να φτάσει στην έκθεση ως μέρος μιας αποστολής δανεισμένων έργων που μεταφέρθηκαν με φορτηγό από τη Μαδρίτη την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η Fundacion CajaGranada ανέφερε ότι όταν το φορτηγό έφτασε στις 10 το πρωί εκείνη την ημέρα, τα περιεχόμενά του αποσυσκευάστηκαν και ελέγχθηκαν. Κάποια όμως δεν είχαν σωστά αριθμηθεί, οπότε δεν ήταν δυνατός πλήρης έλεγχος. Παρ’ όλα αυτά, η παράδοση επικυρώθηκε και το φορτηγό έφυγε.

Τη Δευτέρα, τα έργα, που είχαν παραμείνει υπό βιντεοπαρακολούθηση όλο το Σαββατοκύριακο, αποσυσκευάστηκαν.

«Αφού έγινε η αποσυσκευασία από το προσωπικό της Fundacion CajaGranada, τα έργα μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά σημεία της αίθουσας της έκθεσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή της το ίδρυμα. «Το πρωί της ίδιας μέρας, ο επιμελητής της έκθεσης και ο υπεύθυνος εκθέσεων διαπίστωσαν ότι ένα έργο έλειπε. Πρόκειται για ένα μικρό γκουάς του Πάμπλο Πικάσο, με τίτλο “Still Life with Guitar”».

Το ίδρυμα ανέφερε ότι έχει ενημερώσει την ισπανική αστυνομία για την εξαφάνιση και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε στη διάθεση των αρχών για την έρευνα και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η υπόθεση θα επιλυθεί».

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το φορτηγό ενδέχεται να σταμάτησε για τη νύχτα κοντά στη Γρανάδα και ότι οι δύο επιβαίνοντες μπορεί να εναλλάσσονταν στη φύλαξη του πολύτιμου φορτίου.

Η φήμη του Πικάσο και η υψηλή αξία των έργων του τα κάνουν στόχο κλεφτών σε όλο τον κόσμο.

Η τέχνη του Πικάσο στο στόχαστρο των κλεφτών

Το 2007, δύο πίνακες του Πικάσο αξίας συνολικά 50 εκατ. ευρώ κλάπηκαν από το σπίτι της εγγονής του καλλιτέχνη στο Παρίσι. Δύο χρόνια αργότερα, ένα σκίτσο του Πικάσο αξίας άνω των 8 εκατ. ευρώ κλάπηκε από μουσείο στο Παρίσι.

Το 1989, δώδεκα πίνακες του Πικάσο, αξίας περίπου 9 εκατ. λιρών, κλάπηκαν από βίλα στη Γαλλική Ριβιέρα που ανήκε σε άλλη εγγονή του, τη Μαρίνα Πικάσο.

Πολλοί άλλοι πίνακες του Πικάσο έχουν κλαπεί από γκαλερί. Το 1976, 118 έργα εκλάπησαν από μουσείο στην πόλη Αβινιόν της Γαλλίας, σε μια από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων τέχνης στη χώρα. Το 1997, ένοπλος εισέβαλε σε γκαλερί στο κεντρικό Λονδίνο και έκλεψε το Tete de Femme, αξίας πάνω από 500.000 λιρών, πριν διαφύγει με ταξί. Το έργο βρέθηκε αργότερα.

Με πληροφορίες από The Guardian