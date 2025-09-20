Ένα πορτρέτο της Ντόρα Μάαρ, μούσας και ερωμένης του Πάμπλο Πικάσο, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό και θα βγει σε δημοπρασία, ύστερα από οκτώ δεκαετίες που παρέμενε στην ιδιωτική συλλογή της οικογένειας που το είχε αποκτήσει το 1944.

Το έργο του Πικάσο με τίτλο «Bust of a Woman in a Flowery Hat (Dora Maar)», που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Lucien Paris στις 24 Οκτωβρίου στο Hôtel Drouot. Η εκτιμώμενη τιμή φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Το πορτρέτο ήταν γνωστό έως τώρα μόνο μέσω μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας του Ούγγρο-Γάλλου καλλιτέχνη Brassaï, τραβηγμένης στο ατελιέ του Πικάσο το 1944, και περιλαμβανόταν στον συλλογικό κατάλογο του Christian Zervos.

Η Μάαρ, σύντροφος του Πικάσο από το 1936, ήταν το θέμα πολλών έργων του Πικάσο. Το συγκεκριμένο ολοκληρώθηκε προς το τέλος της θυελλώδους σχέσης τους, μετά την γνωριμία του ζωγράφου με τη Françoise Gilot, με την οποία θα συνδεόταν σχεδόν μια δεκαετία αργότερα. Ο χωρισμός της Μάαρ ήταν τόσο τραυματικός που αναγκάστηκε να ακολουθήσει ψυχανάλυση με τον Γάλλο Jacques Lacan, συμπεριλαμβανομένης θεραπείας με ηλεκτροσόκ.

Ο Πικάσο δημιούργησε αρκετά έργα με θέμα τη Μάαρ, μεταξύ των οποίων τα διάσημα «Portrait of Dora Maar» και «Dora Maar au Chat». Εκείνη είχε ωστόσο δηλώσει: «Όλα του τα πορτρέτα για μένα είναι ψεύτικα. Είναι όλα Πικάσο. Κανένα δεν είναι η Ντόρα Μάαρ».

Ο βιογράφος του ζωγράφου, John Richardson, σημειώνει ότι σε αυτή την περίοδο ο Πικάσο άρχισε να παρουσιάζει τη Ντόρα «ως ένα θύμα που θυσιάζεται, ένα δακρυσμένο σύμβολο του δικού του πόνου και της θλίψης του για τις φρικαλεότητες της τυραννίας και του πολέμου».