Η αναδιάρθρωση των Κυπέλλων Ευρώπης με την αύξηση του αριθμού των αγώνων μέσω της εισαγωγής των league phases δημιουργεί περιβάλλον και προϋποθέσεις που βοηθούν να ανθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν έχει γίνει αντιληπτό.

Με εξαίρεση τα θηρία του Big 5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες στη Γηραιά Ηπειρο που μπορούν να τρομάξουν τις εκπροσώπους μας. Το πρόβλημα είναι πως πετούν στα σκουπίδια πολύτιμους βαθμούς απέναντι σε ομάδες που είναι σαφώς κατώτερές τους, αφήνοντας να περνούν ανεκμετάλλευτες μεγάλες ευκαιρίες για διάκριση τόσο για τις ίδιες όσο και για την Ελλάδα, μέσω του ranking της UEFA.

Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 41.712 βαθμούς, οι οποίοι με λίγη προσοχή θα μπορούσαν να είναι 43.312.

Η ΑΕΚ πέταξε τρεις βαθμούς (βάσει υπολογισμού στο ranking) με αντιπάλους την Τσέλιε (ήττα) και τη Σάμροκ Ρόβερς. Εχει κάποιος αντίρρηση πως ο Δικέφαλος είναι ανώτερος από τα συγκεκριμένα συγκροτήματα;

Ο ΠΑΟΚ ξόδεψε επίσης δύο βαθμούς στην έδρα του με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπραν.

Δύο βαθμούς στέρησε από την Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός απέναντι στο «μεγαθήριο», την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, και μάλιστα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ άλλους δύο βαθμούς πέταξε ο Ολυμπιακός γιατί δεν πρόσεξε τις λεπτομέρειες με Πάφο και Αϊντχόφεν. Σύνολο εννέα βαθμοί, ήτοι 1,800 για το ranking της UEFA στον κάλαθο των αχρήστων. Με αυτούς τους βαθμούς η Ελλάδα θα είχε σήμερα 43,512 και θα βρισκόταν μία νίκη και μία ισοπαλία μακριά από τη 10η στην κατάταξη Τσεχία και 7η στη φετινή συγκομιδή, σχεδόν μία νίκη μακριά από την 3η Ιταλία. Τόσο απλά. Κάποιος – η ομοσπονδία, η λίγκα; – θα πρέπει να προνοήσει ώστε πριν από την έναρξη κάθε σεζόν να μιλά στα κλαμπ που μας εκπροσωπούν για να τους υπογραμμίζει τη σημασία της σοβαρότητας που πρέπει να δείχνουν και στο πιο ασήμαντο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού οι βαθμοί είναι οι ίδιοι τόσο με την Μπάρτσα όσο και με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Οι διοργανώσεις έχουν πολύ δρόμο ακόμα και οι διεκδικήσιμοι βαθμοί είναι πολλοί. Η άνοδος της Ελλάδας στο ranking της UEFA θα προσθέσει κύρος, θα φέρει ζεστό χρήμα από τις απευθείας συμμετοχές στο Τσάμπιονς Λιγκ και θα εκτοξεύσει την αξία των παικτών και επομένως των ομάδων τους. Ψιλά γράμματα για κάποιους, δυστυχώς.