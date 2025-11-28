Η πειθαρχική επιτροπή της UEFA έκρινε ότι μερίδα οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης παραβίασε το Άρθρο 14 των Κανονισμών. Στις εξέδρες του «Έμιρεϊτς», κατά τον αγώνα με την Άρσεναλ, καταγράφηκαν μιμήσεις ήχων και χειρονομιών που παραπέμπουν σε πιθήκους, αλλά και ναζιστικοί χαιρετισμοί. Παράλληλα, οι οπαδοί κατηγορήθηκαν για ρίψη αντικειμένων κατά τη διάρκεια του ματς.

Η UEFA αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο 30.000 ευρώ και τιμωρία απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Ωστόσο, η απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων για εκτός έδρας παιχνίδια αναστέλλεται για έναν χρόνο, δίνοντας στην Ατλέτικο περιθώριο να διασφαλίσει ότι οι οπαδοί θα συμμορφωθούν.

Η απόφαση στέλνει σαφές μήνυμα προς όλες τις ομάδες και τους φιλάθλους: η UEFA δεν θα ανεχθεί ρατσιστικές συμπεριφορές στις εξέδρες.