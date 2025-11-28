Η Παρτιζάν περιμένει την οριστική απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο πολυνίκης προπονητής υπέβαλε την παραίτησή του μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Ο ίδιος έγραψε αποχαιρετιστήρια επιστολή και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Η διοίκηση της Παρτίζαν έκανε έκτακτο συμβούλιο για να τον μεταπείσει. Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την παραίτηση και έστειλε μήνυμα στήριξης στον Σέρβο κόουτς. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι και γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς.

Ο 65χρονος τεχνικός θα συναντήσει τη διοίκηση στη 13:00 τοπική ώρα. Το ραντεβού θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον της ομάδας. Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Παρτίζαν είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στον πάγκο. Οι άνθρωποι της ομάδας πιστεύουν ότι ο Ομπράντοβιτς μπορεί να γυρίσει την κατάσταση.

Στην επιστολή του, ο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε την παραίτησή του «αμετάκλητη». Το ερώτημα πλέον είναι αν η διοίκηση θα καταφέρει να αλλάξει την απόφασή του. Αν όχι, η Παρτίζαν θα ξεκινήσει άμεσα την αναζήτηση νέου προπονητή.