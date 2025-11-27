Ανατροπή δεδομένων προέκυψε στη σύσκεψη του Εκτελεστικού και Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Mozzart Sport. Παρότι όλοι περίμεναν να συζητηθεί το όνομα του νέου προπονητή, η διαδικασία κατέληξε σε εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα: ο πρόεδρος Όστογια Μιγιάιλοβιτς πρότεινε να απορριφθεί η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το Δ.Σ. συμφώνησε ομόφωνα.

Τα στελέχη του συλλόγου ξεκαθάρισαν ότι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της EuroLeague εξακολουθεί να απολαμβάνει απόλυτης εμπιστοσύνης και ότι η δουλειά του δεν αμφισβητήθηκε ούτε για μια στιγμή.

Με βάση αυτή την εξέλιξη, η Παρτιζάν δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία αναζήτησης αντικαταστάτη. Αντίθετα, τις επόμενες ώρες και μέρες, η διοίκηση θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να μεταπείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ώστε να παραμείνει στον πάγκο και να συνεχίσει το έργο που έχει ξεκινήσει — κάτι που επιθυμεί και η πλειονότητα των φίλων της ομάδας.

«Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παρτιζάν Mozzart Bet, με μοναδικό θέμα την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά τη χθεσινή παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Παρά τη δημόσια τοποθέτηση του Σέρβου τεχνικού, το Εκτελεστικό Συμβούλιο -ύστερα από πρόταση του προέδρου Όστογια Μιγιάιλοβιτς- αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει δεκτή την παραίτησή του. Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν πως ο Ομπράντοβιτς εξακολουθεί να έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη τους και εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνει πρώτος προπονητής, αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις για τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας.»

Μετά την απόφαση αυτή, η Παρτίζαν απευθύνθηκε εκ νέου στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ζητώντας του να επανεξετάσει την παραίτηση, να την αποσύρει και να συνεχίσει το έργο του.