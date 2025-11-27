Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του και αποχαιρέτησε τον σύλλογο και τον κόσμο μέσω επιστολής. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του αμετάκλητη.

Σύμφωνα με το Sportal.rs οι ιθύνοντες του συλλόγου κάνουν προσπάθειες για να ανακαλέσει την παραίτηση. Η σερβική ιστοσελίδα, που επικαλείται πηγές κοντά στο ΔΣ, αναφέρει ότι έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (27/11, 14:00). Το μοναδικό θέμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πειστεί ο Σέρβος τεχνικός να επιστρέψει στον πάγκο.

Η Παρτιζάν δεν αποδέχεται την αποχώρηση του πολυτροπαιούχου προπονητή. Η διοίκηση προσπαθεί να τον μεταπείσει, ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Παρτίζαν εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στον Ομπράντοβιτς, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο έργο του παρά τα πρόσφατα αποτελέσματα.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο. Οι μεταπτώσεις και τα κακά αποτελέσματα είναι πιθανά κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, όπως ακριβώς είναι πιθανά και τα καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι, περιμένω να αρχίσουμε να κερδίζουμε», τόνισε ο Οστόγια Μιχαήλοβιτς εκράζοντας την εμπιστοσύνη του στον Σέρβο προπονητή.