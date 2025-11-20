Εδώ και 48 ώρες ο οπαδός της ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για αυτό το περιβόητο ταξίδι της διοίκησης της ΠΑΕ στη Νιόν και το τι κατάφερε να αποκομίσει από αυτό η ΑΕΚ. Καταρχάς αυτό που είναι δεδομένο, είναι ότι για ακόμα μία φορά η ΑΕΚ βρίσκεται στην… πίσω θέση του καθίσματος. Είχε τη δυνατότητα να πιάσει το τιμόνι, αλλά είτε δεν ήξερε πως να ανοίξει την πόρτα του οδηγού, είτε επέλεξε να αφήσει τους άλλους να κάνουν παιχνίδι εις βάρος της. Όπως και να έχει το αποτέλεσμα είναι πάλι το ίδιο!

Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γιώργος Τσακίρης (για να είμαστε τίμιοι σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ) αποκάλυψε το ταξίδι στην Ελβετία. Τι έκανε η ΠΑΕ ΑΕΚ μετά από αυτό; Επισήμως μέσω του Γραφείου Τύπου ζητούσε από τους ρεπόρτερ να μη γράφουν… «εικασίες».

Ήξερε όλος ο αθλητικός κόσμος και επιβεβαιωνόταν και από την ΕΠΟ και από ανθρώπους της UEFA, ότι υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού και η ΑΕΚ έλεγε «μην γράφετε εικασίες». Αντί να βγει και να πει απλά «ναι, υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού», έλεγε «θα σας ενημερώσουμε». Δεν έχει σημασία ποιος το έλεγε, ήταν επιλογή της, την ώρα που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει επαφή, να μην την επιβεβαιώσει.

Το απόγευμα της Τρίτης μάλιστα, όταν γράφτηκαν κείμενα για το συγκεκριμένο ραντεβού, υπήρξαν και… αντιδράσεις από πλευράς ΑΕΚ, επειδή κάποιος έγραψε αυτό που ήξεραν όλοι και έφτασαν στο σημείο επειδή ρεπόρτερ έκαναν τη δουλειά τους να τους χαρακτηρίσουν «εχθρούς» της ΑΕΚ. Χιλιοπαιγμένο και άνοστο «έργο». Για τέτοιο ακραίο σημείο γραφικότητας και παραφροσύνης μιλάμε!

Το πρωί της Τετάρτης, το θέμα υπήρχε πρωτοσέλιδα σε αθλητική εφημερίδα. Το πρωτοσέλιδο είχε ανέβει από τις 2 τα ξημερώματα στο διαδίκτυο. Και τι έκανε η ΑΕΚ; Στις 8:20 το πρωί, επιβεβαίωσε ότι πήγε στη Νιόν. Έεεεελααααα! Με σχεδόν μία μέρα καθυστέρηση επιβεβαίωσε αυτό που ήξεραν όλοι, ακόμα και διοικήσεις άλλων ομάδων, αφού προηγουμένως είχε ήδη γραφτεί σε ιστοσελίδες και εφημερίδες. Τρομερά αντανακλαστικά, συγχαρητήρια, προχωράμε παρακάτω.

Η ΑΕΚ δεν έδωσε καμία απολύτως πληροφορία για τη συνάντηση. Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν μπορεί να είναι επιλογή ενός υπαλλήλου, είναι επιλογή της διοίκησης. Δηλαδή του Μάριου Ηλιόπουλου ή του Μηνά Λυσάνδρου. Την ίδια ώρα ωστόσο, ο γνωστός μυθομανής με το περισπούδαστο ύφος, διέδιδε ότι η ΑΕΚ ζήτησε την άμεση αποπομπή του Στεφάν Λανουά από την UEFA! Είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που πριν από μήνες διέδιδε – διέρρεε το ιατρικό πρόβλημα του Κουτέσα και όχι μόνο, αλλά αυτά είναι μία άλλη ιστορία.

Η πρώτη «αντίδραση» της ΕΠΟ, ήταν να βγάλει μέσω των γνωστών «καναλιών» της την πρώτη «διαρροή». Μεγάλα παιδιά είμαστε, όλοι ξέρουν πως λειτουργεί ο χώρος. Η UEFA λοιπόν είναι ευχαριστημένη από τον Μάκη Γκαγκάτση και από τον Στεφάν Λανουά και τους στηρίζει. Η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μπροστά από τις εξελίξεις, αλλά τι έκανε; Έτρεξε να πει ένα ακόμα επίσημο «θα». Ένα από τα ατελείωτα που ακούγονται εδώ και μήνες. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει σε δηλώσεις και ανακοινώσεις και θα τα διαπιστώσει ένα – ένα!

Η «θέση» της ΑΕΚ ήταν εντελώς αόριστη. Ήθελε να στείλει μήνυμα σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, όμως επέλεξε να μην τον κατονομάσει. Δηλαδή μου κάνει πόλεμος κάποιος, αλλά δεν λέω ποιος και εγώ λέω ότι «θα» του γυρίσει μπούμερανγκ. Φοβερή πυγμή, δεν συμφωνείτε και εσείς; Μας «πολεμάνε», αλλά δεν λέω ποιος και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ούτε παιδιά στο… δημοτικό δεν κάνουν έτσι.

Όταν λοιπόν πας στην UEFA για να… κατηγορήσεις τον Λανουά και τον Γκαγκάτση, θεωρούσαν στην ΑΕΚ πως θα έμενε κρυφό; Δε θα μάθαιναν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τι ακριβώς ειπώθηκε; Ή η συζήτηση πίστευαν ότι είχε… «ρήτρα εμπιστευτικότητας»; Να είμαστε έστω λίγο σοβαροί. Φυσικά και ήταν ενήμερη η ΕΠΟ και ενημερώθηκε αναλυτικότατα για όλα όσα ειπώθηκαν στο δείπνο. Αυτό ήταν και ο λόγος που υπήρξε και νέα «αντίδραση».

Το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε μία εντελώς «τυποποιημένη» απάντηση από πλευράς UEFA, που βγήκε μάλιστα από Μέσα που δεν «χρεώνονται» ως «κυβερνητικά». Έστω και αν δεν περίμενε κανείς πως η UEFA θα πει «δεν στηρίζω τον άνθρωπο που έστειλα», έστω και αν όλοι ξέρουν ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει εξαιρετικές «σχέσεις» με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, η ΑΕΚ είναι αυτή που βρέθηκε και πάλι στο σημείο μηδέν! Όλοι να αναρωτιούνται τι ακριβώς πέτυχε με την επίσκεψή της αυτή στη Νιόν.

Φτάνουμε λοιπόν στο μεσημέρι της Πέμπτης. «Ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες το ραντεβού στην Ελβετία». Μάλιστα… Και τέσσερις ώρες τι ακριβώς λέγανε; Αφού από την ΑΕΚ διαρρέουν ότι δεν πήγαν για τις διαιτησίες στο πρωτάθλημα, αφού παραδέχονται ότι δεν μπορούν να διώξουν τον Λανουά (δεν τολμούν μάλιστα μέχρι στιγμής να θέσουν ούτε θέμα άρσης της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του) και αφού δεν μπορούν να ρίξουν μία εκλεγμένη διοίκηση, τι ακριβώς έλεγαν;

Τέσσερις ώρες τους έδειχναν το βίντεο; Τους έδειχναν την αθωωτική απόφαση για την ιστορία με τον Λανουά στο ματς με τον ΠΑΟΚ; Τους εξηγούσαν ότι αντιμετωπίζει «εχθρικά» την ΑΕΚ ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, η ΚΕΔ και η ΕΠΟ που έβγαζε διαρροές στο ημίχρονο; Θεωρούν στην ΑΕΚ ότι ήταν έξυπνη κίνηση που έβγαλαν ότι μιλούσαν για τέσσερις ώρες, αλλά δεν γνωστοποιούν τίποτα;

Δεν αντιλαμβάνονται καν, ότι από τη στιγμή που δεν λες απολύτως τίποτα, επιτρέπεις στους άλλους (που έχουν και τα μέσα και τον τρόπο) να περάσουν χωρίς κόπο το αφήγημά τους και μένεις πάλι σε «θα» τα οποία δεν πείθουν απολύτως κανέναν; Ή στη χειρότερη εκδοχή, πήγες, μίλησες και δεν κατάφερες να εξασφαλίσεις το παραμικρό; Διότι αν είχες εξασφαλίσει κάτι, θα έπρεπε να είναι ήδη «σημαία»!

Πιστεύουν στην ΑΕΚ πως λόγω της δεύτερης επίσκεψης σε ένα χρόνο στην UEFA, τους κάνει να φαίνονται «δυνατοί»; Αν το πιστεύουν αυτό, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο εγώ πιστεύω…

Είναι πολύ ωραία τα «θα», τα είχε κάνει τραγούδι και ο Χάρρυ Κλυνν το μακρινό 1987, όμως αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και μιας και μίλησα για ουσία, την Κυριακή η ομάδα παίζει με τον Άρη. Ο Αχιλλέας Μπέος και ο Βόλος κατάφεραν να αλλάξουν διαιτητή που ήταν στο VAR. Η ΑΕΚ που διαμαρτύρεται για τα φετινά «σφυρίγματα» έχει μείνει στο «όποιος κατάλαβε, κατάλαβε»…

ΥΓ: Να μην ξεχάσω να πω συγχαρητήρια και για το θέμα της διαχείρισης των εισιτηρίων για το ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Όχι, μπράβο σας πραγματικά! Δώσατε ένα ακόμα λόγο στον κόσμο της ΑΕΚ να σας… αποθεώνει για αυτά που κάνετε και τον τρόπο που του φέρεστε!