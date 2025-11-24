Η εταιρεία πίσω από την European Super League, όπως αναφέρεται ως Α22 ενεργοποίησε επίσημα τη διαδικασία κατάθεσης αγωγής εναντίον της UEFA, ζητώντας αποζημίωση για τις οικονομικές ζημίες που υποστηρίζει ότι υπέστη εξαιτίας της μονοπωλιακής της συμπεριφοράς στις ευρωπαϊκές διασυνοριακές διοργανώσεις ποδοσφαίρου. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την προαναγγελία του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Στην ανακοίνωση της A22, υπογραμμίζεται η απόφαση-ορόσημο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την οποία η UEFA καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της και παραβίασε το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, με εντολή να ανοίξει η αγορά σε εξωτερικούς διοργανωτές όπως η A22. Παρά τις σαφείς αποφάσεις τριών ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η A22 καταγγέλλει ότι η UEFA συνεχίζει να εφαρμόζει κανονισμούς αντίθετους με αυτές τις εντολές, περιλαμβανομένων των νέων κανόνων που θεσπίστηκαν το 2024.

Η A22 τονίζει ότι είχε προηγηθεί μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων με την UEFA, διάρκειας επτά μηνών από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, με στόχο μια συμφωνία για την αναγνώριση της Ενοποιημένης Λίγκας και τη δημιουργία νέων πανευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παρά τις σημαντικές παραχωρήσεις της, η συμφωνία δεν επετεύχθη, οδηγώντας στην απόφαση για δικαστική διεκδίκηση.

Σύμφωνα με πηγές της Ρεάλ Μαδρίτης, η απαίτηση αποζημίωσης μπορεί να φτάσει τα 4–5 δισεκατομμύρια ευρώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο νομικής διαμάχης ανάμεσα στην European Super League και την UEFA, με κρίσιμες συνέπειες για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τις διασυνοριακές διοργανώσεις συλλόγων.