Συνθήκες ευθείας αντιπαράθεσης, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν σημάδια εκτόνωσης, δημιουργούνται μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών δέκα μέρες μετά τα πρώτα μπλόκα και μπροστά σε άλλο ένα καθοριστικό δεκαήμερο, που θα κρίνει τη γιορτινή περίοδο. Υστερα και από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, η μία πλευρά δοκιμάζει την άλλη, απορρίπτοντας τελεσίγραφα και επιχειρώντας να θέσει τους δικούς της όρους μπροστά στον πιθανό νέο κύκλο διαλόγου – εκτός απροόπτου το ερχόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για καθορισμό ενιαίας εκπροσώπησης και ατζέντας αιτημάτων. Το αγροτικό ζήτημα ζορίζει σε πολλαπλά επίπεδα το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιμένει στο «μαστίγιο» και στο «καρότο», πασχίζοντας σε πρώτη φάση για διαχείριση – ένα damage control – των μπλόκων. Αλλωστε εκτός από την οργή ενός ακροατήριου που ενδιαφέρει πολιτικά τη ΝΔ, καλείται να διαχειριστεί άλλες τρεις εστίες πίεσης.

Πρώτον, το πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης που καταλογίζει στο Μαξίμου στρατηγική έντασης και κοινωνικού αυτοματισμού: ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και χρέωσε στην κυβέρνηση «διαφθορά» και «ανικανότητα», που έφεραν τον πρωτογενή τομέα σε «οριακό σημείο», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να ρωτά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν «συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων», σχολιάζοντας ότι η παρουσία του στα μπλόκα «αυτομάτως καταδεικνύει σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του». Δεύτερον, τη (νέα) ταύτιση των δύο γαλάζιων πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά στην κριτική τους κατά της κυβέρνησης. Τρίτον, τις αιχμές βουλευτών της ΝΔ για διαδοχικά φάλτσα: αρκετοί αναμένεται να εκφράσουν τις θέσεις τους ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη Βουλή, την ερχόμενη Παρασκευή.

«Χτύπημα» από έξι βουλευτές

Εξάλλου η χθεσινή, κοινή δήλωση έξι βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας (Φωτεινή Αραμπατζή, Θόδωρος Καραόγλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Παχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος) περί «άδικων» αποκλεισμών αγροτών με «καταχρηστικό τρόπο και έωλα κριτήρια» στην πληρωμή του «πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου» Μέτρου 23, επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό «μήνας – ναρκοπέδιο» που έχει δώσει στον Δεκέμβριο ο γραμματέας της νεοδημοκρατικής ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος. Οι έξι βορειοελλαδίτες βουλευτές καρφώνουν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος και εφαρμογή «του νόμου και μόνο», με τη διοίκηση του Οργανισμού να αναγκάζεται σε διευκρινίσεις, που θα έπρεπε, όπως λένε οι γαλάζιοι, να έχουν δοθεί προκαταβολικά: ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 ώστε να γίνει σύγκριση με εκτάσεις που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024, ενώ οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις δεσμεύθηκαν θα πληρωθούν αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο τέλος Δεκεμβρίου.

«Θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επιμένοντας σε διπλή γραμμή, που εντείνει στα μπλόκα την καχυποψία ότι επιχειρείται διάσπαση του αγροτικού μετώπου. Το Μαξίμου λέει «όχι» σε ακρότητες (με την πεποίθηση ότι αυτές μπορεί τελικά να προκαλέσουν κοινωνική αποστροφή) και «ναι» στον «ουσιαστικό διάλογο» αλλά με όρους την ενιαία εκπροσώπηση και την κατάθεση «λογικών, όχι μαξιμαλιστικών» αιτημάτων.

Εισαγγελική παρέμβαση

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών. Με παραγγελία του ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ζητεί την παρέμβαση των εισαγγελέων για τις περιπτώσεις που τελούνται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα εφαρμόζοντας – όπως ορίζει ο νόμος – ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία.

«Kατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, κυρίως, με τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις», σημειώνει μεταξύ άλλων ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

Τονίζει δε ότι «παραλλήλως τελούμενο έγκλημα» είναι και η παρεμπόδιση ή διατάραξη της λειτουργίας μέσων μεταφοράς, όπως πλοία, αεροπλάνα και λεωφορεία.