Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη ήταν αναμενόμενος, ήταν μερικός και έστειλε κυρίως πολιτικά μηνύματα όχι τόσο για την επόμενη ημέρα όσο για την επόμενη περίοδο, εκείνη που οδηγεί αφενός μεν στις βουλευτικές εκλογές του προσεχούς Ιουνίου, αφετέρου δε στις προεδρικές του Φεβρουαρίου του 2028 από τις οποίες όσο κι αν οι χρονολογίες προκαλούν σύγχυση, μας χωρίζουν μόνο δύο χρόνια.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε, με τους υπουργούς που επέλεξε, σαφές μήνυμα ότι το στίγμα της κυβέρνησής του είναι κεντροδεξιό και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο νέος υπουργός Ενέργειας και μέχρι χθες υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, είναι ένας εκ των τριών αντιπροέδρων του συγκυβερνώντος ΔΗΚΟ, το ίδιο και ο νέος υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Ο νέος υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας προέρχεται από τη ΔΗΠΑ, η οποία με τη σειρά της προήλθε από διάσπαση του ΔΗΚΟ. Ο δε νέος υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κωνσταντίνος Φυτιρής, δεν έχει κομματικό χρώμα, καθότι ήταν στρατιωτικός καριέρας. Αφυπηρέτησε το 2018 με τον βαθμό του υποναυάρχου και ανήκει στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς.

Κάπου εδώ είναι που «κουμπώνει» και το ζήτημα των εκλογών, αμφοτέρων. Με τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ) να καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος προέρχεται από τον ΔΗΣΥ, αλλά διαγράφηκε όταν υπέβαλε υποψηφιότητα στις προεδρικές του 2023 απέναντι και από τον υποψήφιο του κόμματος, τότε πρόεδρό του Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν είναι «τέως» στο κόμμα.

Αλλωστε το 30% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ τον είχε ακολουθήσει στον πρώτο γύρο των προεδρικών, ενώ στον δεύτερο, παρά τις έντονες προσπάθειες της τότε ηγεσίας του να πετύχει εκλογή του υποψηφίου της Αριστεράς, Αντρέα Μαυρογιάννη, το 75% των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ επέλεξε Χριστοδουλίδη.

Η στάση που θα τηρήσει παρασκηνιακά πάντα – το Προεδρικό στις βουλευτικές θα καθορίσει πολλά, για ένα κόμμα τα ποσοστά του οποίου, όπως και όλων των «παραδοσιακών» κομμάτων, κατρακυλούν και το οποίο κινδυνεύει να περάσει δεύτερο έπειτα από 20 χρόνια. Τι θα κάνει αυτό το ένα τρίτο στην κάλπη; Το πιο κρίσιμο εδώ είναι πως για πρώτη φορά χθεσινή δημοσκόπηση, η οποία θεωρείται έγκυρη και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έδειξε ότι το 62% και των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ θέλει το κόμμα στην κυβέρνηση και συνεπώς απορρίπτει την καταστροφική όπως αποδείχθηκε επιλογή να γίνει αντιπολίτευση ενός προέδρου με τον οποίο δεν έχει κάποια ουσιώδη διαφωνία.

Η δημοτικότητα

Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές επιμένουν να μιλούν για χαμηλή δημοτικότητα Χριστοδουλίδη, επικαλούμενοι τις μετρήσεις, όμως η δημοτικότητα αυτή από 30% στις αρχές της προεδρίας Χριστοδουλίδη, ανέβηκε τον Σεπτέμβριο στο 40% και χθες στο 44%. Ο νυν πρόεδρος δεν έχει την υποστήριξη κάποιου μεγάλου κόμματος και το 44% είναι πολλαπλάσιο των ποσοστών των μικρών κομμάτων που τον υποστηρίζουν. Συνεπώς το 44% μάλλον επιτυχία είναι. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης βελτιώνει τις σχέσεις του με το ΔΗΚΟ, το οποίο βρισκόταν με το ένα πόδι έξω από την κυβέρνηση και μπορεί να αντιληφθεί εύκολα κανείς ποιο μήνυμα στέλνει στο ΔΗΣΥ.

Μιλώντας για τον ανασχηματισμό το πλέον αξιοπρόσεκτο εκτός Κύπρου ήταν το ότι ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου έμεινε εκτός σχήματος. Εγκυρη πηγή, με άμεση γνώση του θέματος, μιλώντας στα «ΝΕΑ» απέδωσε το γεγονός σε προβλήματα συνεννόησης με τον πρώην υπουργό, αλλά και πολιτικά και επικοινωνιακά λάθη που έγιναν από πλευράς του, προσθέτοντας ότι είναι κρίμα καθώς πρόκειται, κατά κοινή ομολογία, για τον καλύτερο γνώστη του ενεργειακού ζητήματος στην Κύπρο. Σε ερώτησή μας εάν επηρέασε και το καλώδιο GSI όπως και η κόντρα με τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, η ίδια πηγή εξήγησε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ότι η κόντρα δεν βοήθησε ευρύτερα, αλλά μετά και την τελευταία κοινή τοποθέτηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη το ζήτημα μπαίνει σε άλλη βάση.