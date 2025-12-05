Σε ανασχηματισμό προχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με αλλαγές σε πέντε χαρτοφυλάκια.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε όπως προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Kυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, από τη θέση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αποχωρεί ο Γιώργος Παπαναστασίου και διορίζεται ο Μιχάλης Δαμιανός, που μέχρι τώρα υπηρετούσε ως Υπουργός Υγείας.

Από τη θέση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποχωρεί ο Γιάννης Παναγιώτου και διορίζεται ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο Μάριος Χαρτσιώτης μετακινείται από Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας. Στη θέση του διορίζεται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής.

Στη θέση του Μιχάλη Δαμιανού στο Υπουργείο Υγείας διορίζεται ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Από τη θέση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας φεύγει η Μαριλένα Ευαγγέλου και διορίζεται η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων Υπουργών και αξιωματούχων της Κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

“Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν τα απερχόμενα μέλη της Κυβέρνησης και για τη μεταξύ τους αγαστή συνεργασία”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ