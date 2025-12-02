Οι τελευταίες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας άνοιξαν ξανά τη συζήτηση γύρω από το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να ξεκαθαρίζει ότι η πορεία αυτή περνά αναπόφευκτα μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις και δεσμεύσεις της Άγκυρας. Μιλώντας στη Λάρνακα, στο περιθώριο εκδήλωσης με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο ΠτΔ υπογράμμισε πως η Λευκωσία παραμένει έτοιμη για ουσιαστική επανεκκίνηση των συνομιλιών, εν όψει της κρίσιμης συνάντησης της 11ης Δεκεμβρίου με την απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δικές του τοποθετήσεις ότι θα προσκαλέσει τον ίδιο και τον Τούρκο ΥΠΕΞ στο Συμβούλιο Κορυφής και στο ‘Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών, στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

«Το Σάββατο θα δω την κυρία Ολγκίν, βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις των διαπραγματευτών. Και πηγαίνω στις συναντήσεις στις 11 Δεκεμβρίου με ένα και μοναδικό στόχο. Πώς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκεί θεωρώ ότι όλοι μας θα κριθούμε και όπως έχουμε μεταφέρει από την πρώτη συνάντηση και στον Τ/κ ηγέτη αλλά και στην Προσωπική Απεσταλμένη, είμαι έτοιμος πριν το τέλος του χρόνου να συμμετάσχω και σε μία διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση για επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι πρόκειται για μια εθνική αποστολή για την οποία προετοιμαζόμαστε τα τελευταία δύο χρόνια.

«Λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις βλέπουμε να εξελίσσονται καθημερινά, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι μία περίοδος με αρκετές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο με επιτυχία, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και από την άλλη, να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στην περιοχή», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι ενημερώθηκε για αρκετά ταξίδια της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου σε γειτονικά κράτη, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, κάτι που είναι σημαντικό και μια ένδειξη του νέου τρόπου προσέγγισης από πλευράς Επιτροπής.

Ανέφερε ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας και ότι σύντομα θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις ειδικά για το στεγαστικό κάτι που απασχολεί την Προεδρία πάρα πολύ.

Διαβάστε ακόμη: