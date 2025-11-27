Απάντηση στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου έδωσε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η Λευκωσία ενεργεί στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Όπως υπογράμμισε, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάπτει συμφωνίες με γειτονικά κράτη στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ετοιμότητα για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, στη βάση της ίδιας σύμβασης, όπως έχει πράξει η Λευκωσία με άλλες χώρες της περιοχής.

Το Κυπριακό και οι προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να επαναρχίσει τις συνομιλίες ακόμη και αύριο, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Στόχος, όπως είπε, παραμένει μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, αξιοποιώντας το κεκτημένο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων.

Επαφές με τη Γερμανία και τα Ευρωτουρκικά

Ο Πρόεδρος ερωτήθηκε για την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στη Γερμανία και κατά πόσον το Βερολίνο θα μεταφέρει μήνυμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που έχει συζητήσει με τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Όπως δήλωσε, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βερολίνο συζήτησε με τον Γερμανό Καγκελάριο και τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις και, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ καλές σχέσεις της Γερμανίας με την Άγκυρα, ζήτησε τη συνδρομή της προς αυτή την κατεύθυνση.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από το Βερολίνο και πως, αν υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.