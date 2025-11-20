Για τέσσερα θετικά σημεία, που προέκυψαν από την πρώτη συνάντησή του με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του που πραγματοποιήθηκε στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ Χασίμ Ντιάν.

Τα τέσσερα θετικά σημεία αφορούν τη συμφωνία για κοινή συνάντησή τους με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εντός Δεκεμβρίου, την επανέναρξη των συναντήσεων των διαπραγματευτών της ε/κ και τ/κ κοινότητας για προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, τις επικείμενες επισκέψεις της κ. Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία και την επίσκεψη στην Κύπρο του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν, επίσης εντός Δεκεμβρίου.

«Είναι θετικό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία με στόχο το βασικό ζητούμενο, που είναι η επανέναρξη των συνομιλίων από εκεί που έμειναν στο Κραν-Μοντανά», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκραρτίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του.