Αν είδηση δεν είναι ότι σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, αλλά άνθρωπος δάγκωσε σκύλο τότε καμία έκπληξη για το βασικό μενού του Σαββάτου στο – 20η φορά στη σειρά – sold out «Γ. Kαραϊσκάκης»: Για το άνετο 3-0 με τον ΟΦΗ. Τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα που ήρθε στους 34 βαθμούς! Την 7η σερί Super League επικράτηση. Τη νέα doppietta του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (33΄, 40΄) που έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν. Ακόμη και για το ένα ακόμη απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Μαροκινού ανοίγοντας το σκορ. Τίποτα έξω από τα συνηθισμένα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει φροντίσει καιρό τώρα ώστε η καλοκουρδισμένη μπάντα του να κάνει ό,τι θέλει στο ελληνικό πρωτάθλημα ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό σε επίπεδο δυσθεώρητα. Σαν να λέμε: 2,615 βαθμοί και +23 goal average σε έναν ολόκληρο γύρο, σε αυτόν που ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα επιχειρεί στο Champions League.

Είδηση είναι ότι φτάνοντας προς τα μισά του δρόμου, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα (μας) θύμισε πως πέρσι οι Ερυθρόλευκοι χρειάστηκαν να κάνουν λιγάκι παραπάνω υπομονή ως ότου μπουν στην εξίσωση για χάρη τους τα νέα αποκτήματα. Μακράν η καλύτερη εμφάνιση του Βραζιλιάνου που έκλεισε το σκορ (63΄) επιστρατεύοντας έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό: σαν να ήθελε να ξορκίσει το κακό που τον ανάγκασε να συμπληρώσει 14 συμμετοχές για να συναντηθεί με τα αντίπαλα δίχτυα. Τον έντυσε Ποντένσε, ο προπονητής – ο Πορτογάλος έμεινε ως το φινάλε στον πάγκο – και στο πρώτο του ολοκληρωμένο 90λεπτο πρωταθλήματος, ο 28χρονος winger έδειξε και απέδειξε πως αρχίζει να νιώθει άνετα στο Mendiball. Το Sofascore τον βαθμολόγησε μάλιστα με το εξωπραγματικό 9,5 (!). Οχι για το γκολ. Για τις απίθανες επιδόσεις του στην πάσα και όλες τις σωστές αποφάσεις. Είχε 88% ευστοχία (44/50) στις μεταβιβάσεις, 85% (29/34) στο αντίπαλο μισό και 6/12 κερδισμένες μονομαχίες προσφέροντας συνολικά 7 επανακτήσεις της μπάλας. Παράλληλα ανέβασε πολλές φορές σωστά τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στον διάδρομο που μοιράστηκαν. Και έκανε την ομάδα να τον ψάχνει στο γήπεδο. Να περάσει την μπάλα από τα δικά του πόδια αναζητώντας την επόμενη επίθεση

Με 32 τελικές

Είχε ο Ολυμπιακός 18-0 τελικές στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά 32-2 (Opta). Το ζητούμενο λοιπόν ήταν απλά ο χρόνος: Πότε θα ανοίξει το σκορ. Το έκανε έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Στρεφέτσα, τακουνάκι του Πιρόλα στο πρώτο δοκάρι που έστειλε την μπάλα προς το πέναλτι και το ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί που σήκωσε το «Γ. Καραϊσκάκης» στο πόδι. Εγινε το 2-0 από τον Μαροκινό πριν από την ανάπαυλα. Και έζησαν αυτοί καλά, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το Σούπερ Καπ του Ηρακλείου με τον νέο χρόνο (3/1)… Το τελικό σκορ θα μπορούσε προφανώς να είναι μεγαλύτερο (είχε και μια φοβερή εκτέλεση στο δοκάρι ο Γιαζίτσι στο 81΄).

Για την ιστορία; Θέλει προσπάθεια σε ένα τέτοιο μονότερμα να τα κάνει θάλασσα ένας διαιτητής. Ο Φώτης Πολυχρόνης αλλά και το VAR (Γιάννης Παπαδόπουλος) έχασαν μια μαρς κόκκινη κάρτα στο 26΄ όταν ο Αργεντινός πάτησε τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (66′ Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε (75′ Γκαρθία), Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς (67′ Γιαζίτζι), Ταρέμι (74′ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67′ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Λέουις (65′ Καινουργιάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (76′ Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (48′ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Φούντας, Νους (46′ Σενγκέλια), Θεοδοσουλάκης (71′ Ράκονιατς)

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας).