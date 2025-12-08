Οι αντιδράσεις μετά την πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, που στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο πολιτική παρέμβαση για το κόμμα που ετοιμάζει, έδειξαν πως η επόμενη μέρα για την ευρύτερη Αριστερά δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη ούτε αυτονόητη.

Η επιλογή του «εξώστη», αλλά κυρίως τα όσα ειπώθηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό που επί της ουσίας περιέγραφαν τις σημερινές κομματικές ηγεσίες ως ανίκανες και περιχαρακωμένες, έφεραν αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, που έφτασαν μέχρι το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» και κόστισαν την παραίτηση του διευθυντή της, Σπύρου Σουρμελίδη. Το πρώτο θέμα και το κύριο άρθρο της κομματικής εφημερίδας έκαναν λόγο για «παράλληλους βίους» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, που δεν συναντιούνται, και προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου σε συνεννόηση του ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ.

«Δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ»

«Το πρωτοσέλιδο της “Κυριακάτικης Αυγής” δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο» ανέφεραν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενημερώνοντας πως η παραίτηση του Σουρμελίδη έγινε δεκτή – από την Κουμούνδουρου διατείνονται πως δεν υπήρχε συνεννόηση για το πρωτοσέλιδο και πως ο Φάμελλος έχει μιλήσει για συνεργασία με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή η οπτική του Τσίπρα είναι διαφορετική. Η ισορροπία αυτή, που επέτρεπε στον ΣΥΡΙΖΑ να έχει ως τώρα μια σχετικά συνεκτική στάση προς την αντιμετώπιση του Τσίπρα, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη μετά το πρωτοσέλιδο, που έφερε και αντιδράσεις μέσα στον κομματικό μηχανισμό.

Εν όψει της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας μεθαύριο, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο: υπάρχουν πολλοί βουλευτές που είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Τσίπρα στην «αυτο-οργάνωση» που προανήγγειλε, όμως υπάρχουν και άλλοι, κυρίως στην πλευρά Πολάκη, που έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν έχουν πρόθεση να «αυτοδιαλύσουν» τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αντιδράσεις από το πρωτοσέλιδο, ωστόσο, ήρθαν και εκτός κόμματος – στο στρατόπεδο της Αμαλίας, μοιάζει πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, μετά και τα επικριτικά σχόλια του Αλέξη Χαρίτση, λίγες μέρες πριν, για τα όσα ειπώθηκαν από τον Τσίπρα στο «Παλλάς». Η Αμαλίας, επικαλούμενη το ιερατείο του Γαλιλαίου που «τον απειλούσε να τον ρίξει στην πυρά επειδή έλεγε το ορθό», επιτέθηκε στην «αντιφατική προπαγάνδα» πως η παρουσίαση ήταν παράλληλα «reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ» και «εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη»: «Δεν είναι παρά μια ακόμη αγωνιώδης προσπάθεια να πετάξουν “την μπάλα στην εξέδρα”. Να ευτελίσουν τη συζήτηση σε κουτσομπολιό και μίζερη διεκδίκηση θέσεων» ανέφεραν χαρακτηριστικά από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού.

Ως πιο κρίσιμη, ωστόσο, καταγράφουν την κριτική που δέχτηκε ο Τσίπρας εξ αριστερών: «Μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν – θέλοντας και μη – τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας» επεσήμαναν από την Αμαλίας, «δείχνοντας» με δεικτικό τρόπο προς την κριτική που δέχτηκαν. Επιμένουν, πάντως, πως δεν θα μπουν σε συζητήσεις κορυφής: «Το θέμα για τον Τσίπρα δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σε αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς» ανέφεραν – επιβεβαιώνοντας πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στην οπτική του πρώην πρωθυπουργού από την περασμένη Τετάρτη έως τώρα. Και αυτό σημαίνει πως επιμένει στην «αυτο-οργάνωση από τα κάτω», που ειδικά όταν απευθύνεται ως κάλεσμα σε στελέχη άλλων κομμάτων ερμηνεύεται εύλογα ως κάλεσμα διάλυσης των υφιστάμενων μηχανισμών και τη δημιουργία καινούργιων, όπου ο καθένας προσέρχεται ως μονάδα.