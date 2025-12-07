Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» για μια σειρά θεμάτων, από την πολιτική έως τα τηλεοπτικά δρώμενα, σχολιάζοντας με τον χαρακτηριστικό του τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός σημείωσε πως το έργο διαβάζεται εύκολα και εστιάζει στην περίοδο που ο πρώην πρωθυπουργός εισήλθε στη Βουλή. Παράλληλα, σχολίασε αιχμηρά τη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λέγοντας ότι «είναι μεγάλο νούμερο» και πως «της αρέσει να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας». «Είναι μεγάλο νούμερο αυτή. Μια “λαϊκιά” κιτς γυναίκα και τη λένε και ωραία. Εγώ τη βρίσκω “τέρας”. Της αρέσει να είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν ό,τι έπρεπε, για να την στείλουν εδώ πέρα, λες και ήξεραν. Πρώτη φορά το διπλωματικό σώμα γνωρίζει τέτοιες δόξες» είπε χαρακτηριστικά.

Σε πολιτικό τόνο, ο Νίκος Μουρατίδης υποστήριξε πως δεν θεωρεί ότι ο Τσίπρας «έριξε τη χώρα στα βράχια», ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τραγωδία στα Τέμπη. «Δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας έριξε τη χώρα στα βράχια. Μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που η κυβέρνηση του έχει στην πλάτη της τα Τέμπη; Που έριξαν στα βράχια το ένα τρένο πάνω στο άλλο; Μας θεωρούν τόσο ηλίθιους; Δεν ξέρουμε τι έχουν κάνει τόσα χρόνια;» διερωτήθηκε. Πρόσθεσε δε, ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει δύσκολη για τους πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε επανέλθει στα επίπεδα πριν την κρίση. Έχω περιορίσει τα έξοδά μου, αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω».

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Μουρατίδης σχολίασε πως έχει βάλει στόχο τον Τσίπρα και τον κατηγορεί υπερβολικά, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «κυκλοθυμική» και «εμμονική». «Θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, αλλά συμπεριφέρεται παλαβά. Έχει εμμονές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο γνωστός παραγωγός εξέφρασε την ενόχλησή του για τον τρόπο που οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές αντιμετωπίζουν τα θέματα της επικαιρότητας. «Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε, για το τι έκανε ο Πάνος Ρούτσι. Μόνο οι πρωινές εκπομπές τα μεγαλοποιούν για να μπουρδολογούν. Έχω κουραστεί με όλους τους», είπε, δηλώνοντας ότι έχει «αναφυλαξία» με το συγκεκριμένο είδος τηλεοπτικού περιεχομένου.