Το πρώτο βράδυ του Δεκέμβρη (του) ο Χρήστος Μουζακίτης είναι βέβαιο πως δεν θα το ξεχάσει ποτέ: Με σμόκιν και το πιο λαμπερό χαμόγελό του στον ιταλικό βορρά. Τιμώμενο πρόσωπο στο ποδοσφαιρικό gala της «Tuttosport» πλάι στον απίθανο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν και τον Πιο Εσπόζιτο της Ιντερ. Ενα πραγματικό Golden Boy (web) του football που λίγο πριν κλείσει τα 19 του χρόνια (τα Χριστούγεννα) νιώθει να ονειρεύεται με τα μάτια ανοιχτά.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου κατέκλυσαν την κεντρική αίθουσα του Museo Nazionale dell’ Automobile στο Τορίνο τη Δευτέρα. Ανάμεσά τους ο στρατηγικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος που πλησίασε τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού για να του αποκαλύψει πως και η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί στενά την πρόοδό του. Απαραίτητη σημείωση; Μια εβδομάδα πριν, ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο που μίλησε ανοιχτά για την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση της Ρεάλ στο ταλέντο του – όπως συνηθίζει να τον αποκαλεί ο συμπαίκτης του, Ντάνι Γκαρθία – «μικρού Ινιέστα». Και μια ημέρα μετά τη βράβευση στο Τορίνο ήρθε η «Daily Mail» να προσθέσει με το ρεπορτάζ της πως μέσα σε όλον αυτόν τον «χαμό» έχει πιάσει στασίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» κοτζάμ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που με τη σειρά της παρακολουθεί «στενά» την εξέλιξη του έλληνα άσου.

Πίσω στον χρόνο; Μέσα Ιούνη και ο «Διόσκουρος» του Μουζακίτη, ο Μπάμπης Κωστούλας, με τον οποίο έκανε μαζί όλα τα βήματα εξέλιξης από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού ως την κορυφή της Ευρώπης (Youth League 2024) και τελικά την πρώτη ερυθρόλευκη γραμμή, έσπασε κάθε μεταγραφικό ρεκόρ Ελληνα: 40 εκατ. ευρώ στοίχισε στην Μπράιτον η υπογραφή του Babistuta. Ποιο ήταν το προηγούμενο ρεκόρ για ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη Super League για την Big 5; Αυτό του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ο νυν αρχηγός έφυγε για τη Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2017 με το σύνολο της μετακίνησής του να κοστίζει στους Γερμανούς 22,5 εκατ. ευρώ. Κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά; Προφανώς η παραγωγική διαδικασία του Ολυμπιακού. Ο τρόπος που ένα κλαμπ συνώνυμο του πρωταθλητισμού έχει καταφέρει να μπει σε μια κλειστή ελίτ της Ευρώπης που ανάμεσα στις άλλες δεξιότητες καταφέρνει να δημιουργήσει και το ποδόσφαιρο (της) του μέλλοντος. Χρειάζεται προσπάθεια για να θυμηθεί κάποιος ότι από την ακαδημία των Πειραιωτών έφτασε ως τη Λίβερπουλ με απευθείας μεταγραφή από τα μέρη μας, ο Κώστας Τσιμίκας (2020);

Συλαϊδόπουλος

Ή ότι εδώ και μερικούς μήνες στην Πορτογαλία, κρατά το τιμόνι της Ρίο Αβε ένας έλληνας προπονητής, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, που κατέκτησε το Youth League με τους Πειραιώτες και αργότερα ως βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το Conference League. Ακόμη και ότι ο Φρανσουά Μοντέστο που μόλις κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια εντάχθηκε στον ερυθρόλευκο μηχανισμό, έφτασε σήμερα στο σημείο να είναι ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους ή ότι η Λίνα Σουλούκου πέρασε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της ΠΑΕ, βρέθηκε κάποια στιγμή να διοικεί τη Ρόμα. Αν το καλοσκεφτεί κανείς διακρίνει το ίδιο μοτίβο. Την ίδια εξέλιξη. Τον τρόπο που ο Ολυμπιακός χαρτογραφεί νερά για το ελληνικό ποδόσφαιρο που είχαμε πειστεί πως θα μείνουν για πάντα αχαρτογράφητα. Ενα κανονικό football factory που δεν έχει να ζηλέψει κάτι από την Μπενφίκα, τον Αγιαξ, την Πόρτο, τη Λυών και όλες εκείνες τις παραδοσιακές δεξαμενές.

Κωσταντής ο 5ος

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Κωσταντής Τζολάκης έγινε ο 5ος ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία των νταμπλούχων, στα χρόνια του Βαγγέλη Μαρινάκη, που ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα: Σήμερα έχει 104. O αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος είναι στις 146 και μαζί με τον εμβληματικό Κώστα Φορτούνη (343 συμμ.) ήταν οι τρεις τους στο αρχικό σχήμα του τελικού του Conference League με αντίπαλο τη Φιορεντίνα – η λίστα των τριψήφιων συμπληρώνεται από τον Θανάση Ανδρούτσο (122) του ΟΦΗ και τον Μάριο Βρουσάι (100) της Ρίο Αβε. Στο μεταξύ την Τετάρτη στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάδα Σύρου, το περιβραχιόνιο του αρχηγού το φόρεσε ο Αλέξης Καλογερόπουλος – είναι ο κάπτεν και της Εθνικής Ελπίδων. Ιστορίες που μοιάζουν διαφορετικές στην αφετηρία τους. Σελίδες όμως στο ίδιο βιβλίο ερυθρόλευκων θαυμάτων. Από την παραγωγική διαδικασία του Ρέντη, με αγάπη…