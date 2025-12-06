Η κούρσα για τη διαδοχή της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2027 έχει ήδη ξεκινήσει. Δύο χώρες που δεν έχουν ποτέ καταλάβει τη θέση, η Ισπανία και η Γερμανία, εμφανίζονται αποφασισμένες να διεκδικήσουν τη θέση που κατέχει σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ. Οι Ισπανοί σκέφτονται τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Ερνάντεθ ντε Κος, οι Γερμανοί διχάζονται ανάμεσα στον πρόεδρο της Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ και τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών Γκεργκ Κούκις, ενώ υπάρχει και μια ολλανδική σφήνα του πρώην κεντρικού τραπεζίτη Κλάας Κνοτ. Μετά τη χειρότερη περίοδο πληθωρισμού στην Ευρώπη εδώ και πάνω από μισό αιώνα, το κλίμα φαίνεται ευνοϊκό για έναν λιγότερο συντηρητικό επικεφαλής της ΕΚΤ.

Πώς εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου όταν μια κυβέρνηση ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης; Ο Ανταμ Νάγκι είναι από τους πιο δημοφιλείς podcasters στην Ουγγαρία, όπου η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν ασκεί ασφυκτικό έλεγχο στα ΜΜΕ. Εκεί οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube έχουν γίνει καταφύγιο για ανεξάρτητες φωνές – και στρατηγικό πεδίο μάχης ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Πλέον ο Ορμπαν δίνει συνεντεύξεις σε συντηρητικούς podcasters και μάλιστα πήρε μαζί του μερικούς δημιουργούς περιεχομένου σε πρόσφατη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο. Η εβδομαδιαία ακρόαση podcast στην Ουγγαρία τριπλασιάστηκε το 2024 σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα χρόνια, με τη συντριπτική πλειονότητα των ακροατών να είναι νέοι. Νέα και τα πεδία πολιτικής σύγκρουσης.

Η εργασία, μέσω του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί πυλώνα των φορολογικών συστημάτων όλων των χωρών. Ο αντίκτυπος του αυτοματισμού στη φορολογική βάση δημιουργεί ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς πλέον: Αν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τους εργαζόμενους, θα πρέπει να πληρώνει και φόρους; Το 2019, ο βραβευμένος με Νομπέλ Εντμουντ Φελπς πρότεινε την επιβολή φόρου στα ρομπότ για τη διατήρηση των κοινωνικών παροχών. Ο Σαντζάι Πάτναϊκ, διευθυντής του Κέντρου Ρύθμισης και Αγορών στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς προτείνει τώρα στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τη φορολογία των κεφαλαιουχικών κερδών αντί να δημιουργήσουν έναν συγκεκριμένο φόρο, λόγω των στρεβλώσεων που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Η συζήτηση εντείνεται.

«Μια σχέση δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν ανήκουν ο ένας στον άλλον, όμως δημιουργούν έναν εξαιρετικό δεσμό. Αυτό είναι το σκηνοθετικό μου ντεμπούτο» εξήγησε η Ζιλιέτ Μπινός για το ντοκιμαντέρ που παρουσίασε στο Φεστιβάλ του Τορίνο. Τι ιστορίες θέλησε να αφηγηθεί; «Ολα εξαρτώνται από το τι έχεις να πεις και να μοιραστείς. Η τέχνη είναι προσφορά. Μια προσπάθεια να δοθείς ολοκληρωτικά, ακόμα και όταν πρόκειται για επώδυνες περιοχές. Κάθε τέχνη περνάει μέσα από σκιές και αυτογνωσία. Οι ταινίες μάς επιτρέπουν να ανακαλύψουμε μέσα από μια ιστορία ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Αυτό μας κάνει πιο ανθρώπινους. Ζηλοφθονία, υπερηφάνεια, φιλαυτία, εγωισμός: υπάρχουν πάρα πολλοί μετασχηματισμοί. Αν ένα φιλμ δεν σε αλλάζει, είναι άχρηστο, χάσιμο χρόνου».