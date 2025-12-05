Η εμφάνιση του Γιώργου Καραμέρου σχολιάστηκε γιατί μας είπε πως Τσίπρα «αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» – κι άφησε και διάφορα υπονοούμενα για την πολιτική επάρκεια του νυν προέδρου του. Εντάξει, δήλωσε διαθεσιμότητα όσο πιο καθαρά μπορούσε, αλλά ο συγγραφέας που προσδοκά να αναστήσει τη δημοκρατική παράταξη δεν διατεινόταν στη σκηνή του Παλλάς πως έγινε θιασώτης της αυτοοργάνωσης τώρα κι οραματίζεται ένα μέλλον διαφορετικό από το αρχηγοκεντρικό του παρελθόν;

Καναπές

Η Αθηνά Λινού νομίζει πως θα ακολουθήσει τον Τσίπρα εφόσον «προβάλει αυτά που πρόβαλε χθες» (προχθές). Προέβλεψε, μάλιστα, ότι εκείνος θα κινητοποιήσει περισσότερους νέους και οι άνθρωποι θα σηκωθούν από τον καναπέ και θα ασχοληθούν με την πολιτική. Δεν μας εξήγησε, βέβαια, γιατί αυτός που αντιμετωπίζει ως Μεσσία της αντιπολίτευσης (και του πολιτικού συστήματος ενδεχομένως) δεν κατάφερε να ξεσηκώσει τα πλήθη πριν από 2½ χρόνια, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τον ΣΥΡΙΖΑ 851.044 ψηφοφόροι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Εξώστης

Δεν έκρυψε, όταν βγήκε στα ερτζιανά, ο Τρύφων Αλεξιάδης πως τον ενόχλησε η επιλογή του τσιπρικού επιτελείου να τοποθετηθούν στον εξώστη άπαντες οι πρώην σύντροφοι – και θα θέσει θέμα στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, συμπλήρωσε. Γιατί; «Διότι αυτά τα οποία λέγανε κάποιοι για παράλληλους δρόμους από ό,τι φαίνεται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Δεν συμφωνώ. Απλά περπατάνε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουνε πάλι.

Λωτοφάγοι

«Ο κ. Τσίπρας δεν έφτασε ποτέ στην Ιθάκη, έχει ξεμείνει στο νησί των Λωτοφάγων και απευθύνεται σε Λωτοφάγους. Είναι σαν να έχουν ξεχάσει όλοι ποιος είναι αυτός που έχασε και έδωσε δύο νίκες στη ΝΔ, τη μια μεγαλύτερη από την άλλη», διαπίστωσε ο Δημήτρης Μάντζος. Εγώ θα προσέθετα και κάτι από το ομώνυμο ποίημα του Καβάφη ως σχόλιο για όλα τα «ηρωικά» που διηγήθηκε με το βιβλίο του: «τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπας/ τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις / αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου».