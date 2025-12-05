Στην τρίτη έκδοση έφτασε αισίως η «Σύντομη ιστορία της επικοινωνίας – ο πολιτισμός των Μέσων» (Επίκεντρο) του Φιλήμονα Μπαντιμαρούδη, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος επιχειρεί στο βιβλίο μία κατατοπιστική αναδρομή στις διαδοχικές φάσεις της επικοινωνίας από τον Γουτεμβέργιο έως τις μέρες μας. Και δεν ξεκινάει μόνο από την ανάγκη να «επικαιροποιήσει» τα στοιχεία των δύο προηγούμενων εκδόσεων (2001 και 2006) συμπεριλαμβάνοντας την εποχή της ψηφιακής επανάστασης, αλλά και από την ανάγκη για «μια επαναπροσέγγιση της ευρύτερης θεώρησής» του για το φαινόμενο της επικοινωνίας – περισσότερο κριτικής.

«Κοιτώντας προς τα πίσω», γράφει, «διαπιστώνω ότι οι περίοδοι της ανθρώπινης ιστορίας σημαδεύτηκαν από την ανάδειξη διαφορετικών τεχνολογιών, οι οποίες πάντα παραπέμπουν σε συστήματα σκέψης αλλά και κοινωνικές ανακατατάξεις…». Στην τρίτη αυτή έκδοση, λοιπόν, ο συγγραφέας θέτει, εκτός άλλων, ορισμένα ερωτήματα: πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ισορροπημένα το φαινόμενο της ραγδαίας εξάπλωσης των τεχνολογιών επικοινωνίας ως φορείς σημαντικών κοινωνικών μεταβολών; Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει τις συμπεριφορές μας; Μέσα από ποιες συγκεκριμένες προσεγγίσεις αναγνωρίζουμε μηχανισμούς ενδυνάμωσης του μέσου χρήστη, καθώς αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό κόσμο;

Η αφήγηση ξεκινάει από την εφεύρεση της τυπογραφίας και την επίδρασή της στη διάχυση της θεολογίας των Μαρτίνου Λούθηρου και Καλβίνου. Διαπερνά την ιταλική Αναγέννηση και τον γαλλικό Διαφωτισμό για να φτάσει ως τον Νέο Κόσμο και τη βιομηχανία των εντύπων. Στα επόμενα κεφάλαια ο Μπαντιμαρούδης αναλύει την εξέλιξη του ραδιοφώνου, τη δυναμική που απέκτησαν ο κινηματογράφος και η τηλεόραση (με υποκεφάλαια για τον ανταγωνισμό Ευρώπης – ΗΠΑ και το πέρασμα της μικρής οθόνης στην Ελλάδα), το ζήτημα των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης, την ιστορία της ψηφιακής επικοινωνίας (που φτάνει ως την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα) και, φυσικά, την κοινωνική δικτύωση.

Οι σκέψεις του συγγραφέα αποδεικνύονται ερέθισμα για τη σκέψη πλέον των αναγνωστών, ειδικά στην εποχή μας: «Η άφιξη του ψηφιακού κόσμου εδραίωσε την παγκοσμιότητα της πληροφορίας και της δικτύωσης, αμφισβήτησε την έννοια του συνόρου, μείωσε τις αποστάσεις, κατέστησε την πληροφορία προσβάσιμη, έδωσε φωνή στον μέσο άνθρωπο. Τώρα όλοι οι χρήστες μετασχηματίζονται σε διαφημιστές και ειδικούς του μάρκετινγκ που προωθούν όχι μόνο προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και συγκεκριμένους τρόπους ζωής. Καθώς νέες συμπεριφορές προάγονται ως αποδεκτές και δημοφιλείς, σε πολλές περιπτώσεις έρχονται να αναιρέσουν ή να αλλοιώσουν το παραδοσιακό, το γνωστό, το καθιερωμένο».