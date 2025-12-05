Ολο και πιο σύνθετη γίνεται η άσκηση ισορροπίας που επιχειρεί η κυβέρνηση με τους αγρότες, καθώς δείχνουν να σκληραίνουν τη στάση τους και οι δύο πλευρές, αν και οι σχέσεις δεν έχουν φτάσει προς το παρόν σε αδιέξοδο συγκρουσιακό σημείο. Από τη μία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αμετακίνητοι στα μπλόκα, προαναγγέλλουν επέκταση της διαμαρτυρίας από τους δρόμους και τα τελωνεία σε λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ διαμηνύουν ότι δεν τους τρομάζουν οι δικογραφίες (οι πρώτες σχηματίστηκαν σε Κιλκίς και Σέρρες) για παρακώλυση συγκοινωνιών. Από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει να δείχνει διάθεση για διάλογο και κάλυψη «λογικών αιτημάτων», αλλά δεν θέλει να δείξει υπαναχώρηση μπροστά στη μάχη των τελωνείων και άλλων κρίσιμων υποδομών. Πέραν της οργής των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις κυβερνητικές δεσμεύεις για τις επόμενες πληρωμές, το Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί άλλες δύο εστίες πίεσης: αφενός το σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης που της χρεώνει «κοροϊδία», αφετέρου τις νεοδημοκρατικές παραδοχές για καθυστερήσεις έως αβλεψίες και διαχειριστικά σφάλματα (όπως οι παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ μόλις έγιναν πληρωμές στους λογαριασμούς αγροτών).

Ψάχνουν γέφυρες

Υπουργοί και βουλευτές διαπιστώνουν ότι εντείνεται η επικοινωνιακή, διαχειριστική και επιχειρησιακή πίεση μπροστά σε ένα «άτακτο», όπως λένε, μείγμα διαμαρτυρόμενων, οι οποίοι αποφασίζουν μέρα με την ημέρα τα επόμενα βήματά τους σε τοπικές συσκέψεις. Οι πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται να γίνει σύντομα πανελλαδικός συντονισμός-σύσκεψη, με αγροτοσυνδικαλιστές να διαμηνύουν ότι έως τότε είτε δεν πρέπει να γίνει διάλογος με την κυβέρνηση είτε να γίνει με τους δικούς τους όρους. Μία «γέφυρα» γκρεμίστηκε ήδη: σε πέντε ώρες χθες ανατράπηκε ο προγραμματισμός (για σήμερα, Παρασκευή) μιας διά ζώσης συζήτησης του Κωστή Χατζηδάκη με εκπροσώπους της Κρήτης – σημειωτέον, η παγκρήτια συντονιστική επιτροπή καλεί σε κινητοποίηση τη Δευτέρα σε αεροδρόμια και λιμάνια. Στις 12.30 το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλούσε για την επικείμενη συνάντηση και στις 5.30 το απόγευμα συνεργάτες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης μιλούσαν για ακυρωθέν ραντεβού. «Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού, αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων τους όπως έγινε τις προηγούμενες φορές» εξηγούσαν αρμόδιες πηγές.

Ταυτόχρονα υπουργοί και βουλευτές (Θ. Πλεύρης, Κων. Κυρανάκης, Στρ. Σιμόπουλος κ.ά.) σκληραίνουν τη ρητορική τους σχετικά με την προοπτική κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και ο κυβερνητικός πορτ παρόλ επανέλαβε ότι το κράτος οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο. «Θεμιτές οι διεκδικήσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες οι κινητοποιήσεις, αλλά όταν η όποια κινητοποίηση μπαίνει στη σφαίρα της ελευθερίας του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας, τότε υπάρχει ζήτημα» είπε ο Μαρινάκης, κάνοντας ξανά παραλληλισμούς των αγροτικών μπλόκων με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. «Δεν υπάρχουν καλές καταλήψεις ή καλά μπλόκα. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβουν και εκείνοι ότι το να εμποδίζουν τους συμπολίτες τους δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα» ανέφερε, απορρίπτοντας κατηγορίες για επένδυση στον «κοινωνικό αυτοματισμό».

Πληρωμές και ρεύμα

Αναφερόμενος στις πληρωμές, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας είπε ότι «ομαλοποιούνται». Επί της ουσίας δίνεται μάχη με τον χρόνο ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι πληρωμές μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου – ανάμεσά τους, το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης του 2025 (στόχος να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα), το Μέτρο 23 (στόχος οι εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα) και εκκρεμότητες του 2024. Ταυτόχρονα, αναζητούνται αντίδοτα μέσω νέων αποφάσεων. Οι συναρμόδιοι γράφουν και σβήνουν υπολογισμούς για το πρόγραμμα «ΓΑΙΑ», δηλαδή για ενδεχόμενη παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης για το αγροτικό ρεύμα ή περαιτέρω μείωση της τιμής. Ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις αγροτών που δεν έλαβαν την επιστροφή, ενώ ανακοινώθηκε ότι για την ευλογιά θα καταβληθούν επιπλέον 48 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και άλλα δύο εκατ. σε περιφέρειες.

Αυξάνονται τα κρούσματα ευλογιάς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στο διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν θανατωθεί 433.229 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24-30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Εβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων. Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις ΠΕ Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.