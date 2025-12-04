Η προχθεσινή κατάρρευση των μετοχών της εταιρείας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων American Bitcoin ήταν ακαριαία. Μόλις ένα λεπτό μετά την έναρξη των συναλλαγών στη Wall Street, οι μετοχές της υποχωρούσαν κατά 33%. Πέντε λεπτά αργότερα, οι απώλειες είχαν εκτοξευθεί στο 42% και στη συνέχεια σε πάνω από 50%.

Ολα έγιναν τόσο γρήγορα που η American Bitcoin έγινε το σύμβολο όχι μόνο του γενικότερου πλήγματος που συντελείται στην αγορά κρυπτονομισμάτων στα τέλη του 2025, αλλά και της βουτιάς της αποτίμησης πολλών επιχειρήσεων που η οικογένεια Τραμπ προωθεί τον τελευταίο χρόνο στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Οι ευρύτερες αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν βυθιστεί τους τελευταίους δύο μήνες – περίπου 25% στην περίπτωση του bitcoin – αλλά εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ έχουν υποχωρήσει πολύ περισσότερο. Η World Liberty Financial, που συνιδρύθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους γιους του, έχει δει το WLFI token της να καταρρέει κατά 51% από την κορύφωσή του στις αρχές Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας απώλειες μεγαλύτερες από το bitcoin και δείκτη μικρότερων ψηφιακών tokens.

Η Alt5 Sigma, εταιρεία που προωθείται από τους γιους Τραμπ, έχει καταγράψει πτώση περίπου 75% καθώς αντιμετωπίζει έναν αυξανόμενο αριθμό νομικών προβλημάτων, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg. Υπάρχουν επίσης τα memecoins που έχουν πάρει το όνομά τους από τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, τη Μελάνια Τραμπ, τα οποία έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 90% και 99% αντίστοιχα από τα ιστορικά υψηλά τους τον Ιανουάριο. Το American Bitcoin, το οποίο συνίδρυσε ο Ερικ Τραμπ, έχει υποχωρήσει κατά 75% μετά τη μεγάλη πτώση της Τρίτης. Ενισχυόταν κατά 11% στις προσυνεδριακές συναλλαγές των ΗΠΑ την Τετάρτη, δείχνοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις που καταγράφει συνεχώς ο κλάδος.