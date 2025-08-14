Το bitcoin κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό σήμερα το πρωί κατά τις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το όριο των 124.000 δολαρίων. Η ραγδαία άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των αμερικανικών μετοχών, την αυξημένη δραστηριότητα θεσμικών επενδυτών, αλλά και στο ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο τομέα «πολύ ευνοϊκά», όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Το ηγετικό κρυπτονόμισμα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις στις 14 Ιουλίου και ανήρχετο στα 123.205 δολάρια. Η τιμή του bitcoin ξεπέρασε στιγμιαία ακόμα και τα 124.500 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, λίγο πριν από τις 05:10 (ώρα Ελλάδας), το bitcoin διαπραγματευόταν στα περίπου 123.600 δολάρια.