Το τελευταίο ανοδικό κύμα του bitcoin επαναφέρει το αφήγημα των ρεκόρ και ανοίγει τη συζήτηση για το πού θα βρει ισορροπία η τιμή ως το τέλος του 2025. Σύμφωνα με αναλυτές, η κεφαλαιοποίηση του συνόλου των crypto άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό (\~4,02 τρισ. δολ.), ενώ ο ίδιος ο «ψηφιακός χρυσός» πλησίασε τα 123.000 δολάρια. Τρεις καταλύτες εξηγούν την πρόσφατη ώθηση: η εκτελεστική πράξη στις ΗΠΑ που επιτρέπει σε συνταξιοδοτικά ταμεία να επενδύουν σε crypto, οι αυξημένες καθαρές εισροές στα spot ETF και οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων της Fed κατά 25 μ.β. στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Οι τοποθετήσεις θεσμικών ενισχύονται: σε μεγάλη έρευνα διαχειριστών, το bitcoin εμφανίζεται πλέον ως το τέταρτο ισχυρότερο «στοίχημα» μετά τους «Επτά Υπέροχους» της Wall Street, τα shorts στο δολάριο και τον χρυσό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi σκιαγραφεί τρία σενάρια για το φινάλε της χρονιάς. Βασικό σενάριο: συνέχιση του ράλι με στόχο περί τις 135.000 \$, στηριγμένο σε κλιμακούμενη συμμετοχή θεσμικών και μεγαλύτερο βάρος του BTC στα χαρτοφυλάκια. Αισιόδοξο σενάριο: αν οι εισροές στα spot ETF επιταχυνθούν πολύ πάνω από τις τρέχουσες προσδοκίες, η τιμή θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως 199.000 \$. Απαισιόδοξο σενάριο: σε δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και άνοδο της αποστροφής ρίσκου, η αγορά μπορεί να υποχωρήσει ως τις 64.000 \$ (περίπου –45% από τα τρέχοντα επίπεδα).

Με είκοσι περίπου εβδομάδες μπροστά, το μήνυμα είναι διπλό: η ανοδική ιστορία παραμένει ζωντανή χάρη στους θεσμικούς και στα ETF, αλλά η διαδρομή θα κριθεί από το μακροοικονομικό «σκηνικό» και τη ροή κεφαλαίων. Για τους επενδυτές, σημαίνει διαχείριση ρίσκου με σαφή ορίζοντα και πυξίδα τα δεδομένα, όχι τον θόρυβο.