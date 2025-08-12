Δημοφιλή
- 1
Φωτιά στην Πάτρα: Tρομακτικό βίντεο από τα Βραχναίικα - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης κατοίκων
- 2
Φωτιά - Ζητήθηκε συνδρομή ξένων πυροσβεστικών
- 3
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αναζητείται γνωστός τράπερ - Χειροπέδες σε 25χρονο
- 4
Ανδρέας Δρυμιώτης για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Δεν θα έχει αφήγημα
- 5
Πόρτο Χέλι: Το καλά κρυμμένο μυστικό διεθνών σταρ, εμπόρων διαμαντιών και βασιλιάδων
- 6
Πανελλήνιες 2025: To αίνιγμα της πανωλεθρίας στα Μαθηματικά
- 7
Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Ποιες περιοχές θα πλήξει
- 8
Φωτιά στην Αχαϊα: Διακοπές κυκλοφορίας - Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- 9
Επικουρικές: Κόκκινη κάρτα στις αυξήσεις - Ποιοι χάνουν, ποιοι πληρώνονται τον Σεπτέμβριο
- 10
Κατήφορος δίχως φρένα
Intel: Σε «σπιράλ θανάτου» η εταιρεία – Πώς έχασε την πρωτοκαθεδρία, γιατί την έβαλε στο στόχαστρο ο Τραμπ
Η εταιρεία-σύμβολο της τεχνολογικής εξέλιξης για πολλά χρόνια, Intel, όχι μόνο έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή επεξεργαστών αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τις επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ. Το πρωί της 7ης Αυγούστου, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social: «Ο διευθύνων σύμβουλος της INTEL πρέπει να παραιτηθεί, αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό […]
DHL: Παγκόσμιος κίνδυνος για το εμπόριο από τους αμερικανικούς δασμούς
Η αβεβαιότητα στις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές
Φρενίτιδα για τον χρυσό, ράλι της τιμής στις αγορές
Ο «πόλεμος» των δασμών που έχει κηρύξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με θύμα και την Ελβετία, εκτινάσσει την τιμή του χρυσού, εντείνοντας την τάση που προκαλεί η γεωπολιτική και οικονομική ανασφάλεια.
Η νέα «ντρίμπλα» της Apple αξίας 100 δισ. δολλαρίων
Η Apple ανακοίνωσε μια νέα επένδυση ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειές της να επαναφέρει σημαντικά τμήματα της παραγωγής της στο αμερικανικό έδαφος. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στις πιέσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει την επιστροφή της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τόπο του και έχει ήδη απειλήσει την Apple […]
Τραμπ: Δασμοί 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ
Σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη στρατηγική του σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές, δίνοντας έμφαση σε ημιαγωγούς και τσιπ που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε για την ενδεχόμενη επιβολή δασμών 100% στα συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως όποιες επιχειρήσεις έχουν […]