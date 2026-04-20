Δύσκολες στιγμές βιώνει η Ελλάς Βερόνα στη φετινή Serie A, καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και ο κίνδυνος του υποβιβασμού μοιάζει πιο κοντά από ποτέ.

Πέρα από τα αγωνιστικά προβλήματα, η ομάδα της βόρειας Ιταλίας καλείται να διαχειριστεί και εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο σέντερ φορ Γκιφτ Όρμπαν φέρεται να αρνήθηκε να σταματήσει για να μοιράσει αυτόγραφα μετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα, γεγονός που οδήγησε σε έντονο διαπληκτισμό με φίλο της ομάδας.

Η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Ο Νιγηριανός επιθετικός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και, ύστερα από λογομαχία, πιάστηκε στα χέρια με τον οπαδό της Βερόνα. Παρευρισκόμενοι επιχείρησαν να τους χωρίσουν, ενώ ο Όρμπαν έδειχνε ιδιαίτερα εκνευρισμένος, χωρίς να σταματά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ήττα της Ελλάς Βερόνα με 0-1 στην έδρα της από τη Μίλαν, αποτέλεσμα που την άφησε καθηλωμένη στη 19η θέση της βαθμολογίας, με μόλις 18 βαθμούς σε 33 αγώνες.